Grubo. Podolski odpowiedział prezydentce Zabrza

- To wszystko powinno się odbywać inaczej - tak Lukas Podolski odpowiedział na propozycję ze strony prezydentki Zabrza, Małgorzaty Mańki-Szulik. Chodzi o proces prywatyzacji Górnika Zabrze, który ma zostać zamknięty w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dla piłkarza przewidziano specjalne zadanie. Ten w mocnym wpisie dał jasno do zrozumienia, co o tym wszystkim myśli.

