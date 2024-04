Oczarował Mourinho, skompromitował Lecha, a teraz mówi wprost. Odważnie

Jordan Majchrzak przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy pod koniec sierpnia 2022 roku. Niedługo później szkoleniowiec Jose Mourinho włączył go do kadry pierwszego zespołu, a potem dał mu nawet szansę debiutu w Serie A. "Talent, który oczarował Mourinho" - pisały wówczas włoskie media. Choć pierwotnie włoska drużyna chciała go wykupić, to jednak finalnie nie przebił się do "raju". - Nie wiązali z nim nadziei - stwierdził dziennikarz Francesco Oddi

Odważna deklaracja Jordana Majchrzaka. "Do tego dążę"

19-latek wrócił zatem do Legii, ale błyskawicznie podjęto decyzję o wypożyczeniu go do Puszczy Niepołomice. Choć na początku zawodził i miał problemy z regularną grą, to ostatnio spisuje się całkiem nieźle i wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Bardzo dobrą formę potwierdził w sobotnim starciu z Lechem Poznań (2:1), w którym otworzył wynik.

- Cieszy, że udało się zdobyć trzy punkty, a do tego dołożyć bramkę. Trochę czekałem na nią, ale nie napinałem się, postawiłem raczej na to, by mieć chłodną głowę i w końcu się udało - przekazał dla WP SportoweFakty.

Piłkarz nie krył rozczarowania odnośnie do decyzji arbitra Bartosza Frankowskiego, który w pierwszej połowie mimo ewidentnego faulu nie podyktował rzutu karnego. - Nie wiem, co mam powiedzieć o tej sytuacji. Mam rozciętą kostkę - oznajmił. - Jestem trochę poobijany po tym meczu, krwi trochę się pojawiło. Trochę czuję te obrażenia, w tym ból kostki, ale jestem dobrej myśli - dodał.

Choć Majchrzak aktualnie występuje "jedynie" w ekstraklasie, to ma dużo większe ambicje. Zaznacza, że pobyt we Włoszech dał mu bardzo dużo i chciałby tam wrócić w przyszłości. - Mam nadzieję, że kiedyś zagram jeszcze w Serie A i do tego dążę. Pracuję na to codziennie. (...) Zobaczyłem, jak to wygląda za granicą, jak się pracuje z innej perspektywy. Miałem okazję podpatrywać tych najlepszych, takich graczy, jak Paulo Dybala czy Tammy Abraham. Korzystam z tego dzisiaj, by być lepszym - podsumował.

Postanowił również wspomnieć o trenerze Jose Mourinho, o którym zawsze wypowiadał się z wielkim szacunkiem. - Praca z trenerem Mourinho była przyjemnością, w końcu to jeden z najlepszych trenerów w historii - zakończył.

Po sobotnim zwycięstwie nad Lechem Puszcza awansowała na 15. miejsce w tabeli ekstraklasy i tym samym wyszła ze strefy spadkowej. Ma aktualnie na koncie 29 pkt, czyli dwa punkty więcej, niż zagrożona spadkiem Korona Kielce. Piłkarze Tomasza Tułacza rozegrają kolejne spotkanie w niedzielę 21 kwietnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Cracovią.