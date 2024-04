Tego nikt się nie spodziewał. Zaskakująca reakcja po wielkim hicie Ekstraklasy

Trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga i debiutujący w Legii Warszawa Goncalo Feio to szkoleniowcy, którzy znają się bardzo dobrze. Dwaj szkoleniowcy z rocznika 1990 w sezonie 2021/22 wspólnie pomagali Markowi Papszunowi, gdy Raków sięgał po Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju, walcząc o tytuł do ostatniej kolejki z Lechem Poznań. W sobotni wieczór obaj jednak stanęli po raz pierwszy przeciwko sobie, bo los sprawił, że w swoim debiucie w roli trenera Legii Feio przyjechał w miejsce, w którym zna każdy kąt i zdecydowaną większość osób.

Różne postawy klubów, efekt ten sam. Hit w Częstochowie na remis

Starcie Rakowa z Legią miało też po części pokazać, który klub podjął lepszą decyzję ws. swojego trenera. Bo gdy w tym tygodniu Legia zmieniała Kostę Runjaicia na Goncalo Feio, Raków twardo stanął po stronie swojego obecnego szkoleniowca Dawida Szwargi.

- Niedawno skończyliśmy spotkanie ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami. Poinformowaliśmy wszystkich, że dalej będziemy inwestować w rozwój Dawida Szwargi, jako pierwszego trenera. Przekazaliśmy również, że winę za sytuację, w której się znaleźliśmy, ponosi nie tylko sztab i zarząd, ale również piłkarze i oczekujemy od wszystkich 100% zaangażowania w jej naprawę - napisał we wtorek właściciel klubu z Częstochowy - Michał Świerczewski.

– Zależy mi, by w tym sezonie uratować co się da. Walczymy o TOP 3 ligi, to nasz cel. Powtarzam, że musimy się rozwijać. Skoro nasz rozwój wyhamował, to podjąłem decyzję o zmianie trenera, zatrudniając nowego, z którym – jestem przekonany – jesteśmy w stanie wrócić na właściwe tory - argumentował z kolei zmianę w warszawskim klubie dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Powtórka z Jagiellonii. Feio przekonał się, że problem Legii jest głębszy

Sam sobotni hit w Częstochowie nie powiedział nam jednak zbyt wiele. Goncalo Feio szybko się jednak przekonał, że problem Legii tkwi głębiej niż w osobie trenera. Bo choć na ławce rezerwowych był już on, a nie Kosta Runjaić, to jego zespół praktycznie powtórzył to, co miało miejsce przed tygodniem, gdy zremisował na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok (1:1).

Niezła połowa ze strzelonym golem, skuteczny pressing, niepozwolenie rywalowi na zbyt wiele w ofensywie - tak wyglądała w pierwszej połowie Legia Warszawa, która by zagęścić środek pola, przeszła z ustawienia 3-4-3 na 3-5-2, cofając Josue do drugiej linii. Problem w tym, że to dobre wrażenie drużyna Goncalo Feio była w stanie pozostawić tylko w pierwszych 45 minut. W drugiej Legia straciła kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami - powtórzyła to, co przed tygodniem, czyli głęboko się cofnęła i oddała wyraźnie inicjatywę przeciwnikowi.

Raków z kolei był jak Jagiellonia. Zespół Dawida Szwargi po przerwie zdominował rywala, kroczek po kroczku zamęczał jego defensywę, aż wreszcie znalazł w niej lukę, która pozwoliła doprowadzić do remisu po główce Ante Crnaca.

Nieoczekiwana zamiana miejsc. Papszun mógł nie poznać byłych asystentów. "To jest karny!"

A jak reagowali na boiskowe wydarzenia obaj trenerzy, których na żywo obserwował Marek Papszun? Spokojny i wyważony Dawid Szwarga oraz nerwowy i nieobliczalny Goncalo Feio? Nic z tych rzeczy! Mało tego, było wręcz odwrotnie.

- W swoim debiucie w Legii Warszawa Goncalo Feio zaskoczył. Obserwowany z trybun przez Marka Papszuna Portugalczyk emanował spokojem, nawet gdy pod jego nosem dochodziło do sytuacji konfliktowych, a przy kontrowersjach tylko odwracał wzrok, przekazując wskazówki swoim zawodnikom - opisywaliśmy szerzej postawę Goncalo Feio tuż po spotkaniu.

Przy ławkach rezerwowych doszło do nieoczekiwanej zamiany miejsc, bo to Dawid Szwarga był tego dnia wyjątkowo niespokojny i zirytowany boiskowymi wydarzeniami oraz decyzjami sędziego Piotra Lasyka. Po złych zagraniach swoich piłkarzy szkoleniowiec Rakowa niejednokrotnie odwracał się do ławki rezerwowych, głośno komentując to, co się wydarzyło. Dostało się też arbitrowi.

- Co to jest?! To jest karny! - wystrzelił po obejrzeniu powtórki z ławki rezerwowych Szwarga w 35. minucie po starciu w polu karnym Legii Rafała Augustyniaka z Jean Carlosem Silvą. Później także niejeden raz nie potrafił się pogodzić z kolejnymi orzeczeniami sędziego Lasyka. W pewnym sensie można go jednak zrozumieć - według byłego sędziego Rafała Rostkowskiego, Rakowowi należały się nawet trzy rzuty karne, a Piotr Lasyk ani razu nie wskazał na wapno. A raczej raz wskazał, w 53. minucie, gdy Rafał Augustyniak przewrócił Władysława Koczerhina w szesnastce, ale po zaskakującej interwencji VAR odwołał pierwotną decyzję.

Jednak to sytuacja z 35. minuty najbardziej uderzyła Szwargę. - Przez 10 miesięcy pracy nie komentowałem pracy sędziego, ale dziś, 35. minuta, to jest oczywisty karny. Zza bramki widać, że zawodnik był kopnięty. Nie rozumiem, czemu to nie było varowane, bo chyba nie było, skoro tak szybko gra została wznowiona - grzmiał na konferencji prasowej trener Rakowa.

Niby niezadowoleni, a jednak Szwarga i Feio znaleźli jakieś "ale". Raków i Legia spadają w tabeli

Koniec końców, mecz zakończył się remisem 1:1, który nie ma prawa zadowalać ani jednej z drużyn. Bo jeżeli w niedzielę Jagiellonia Białystok pokona u siebie Cracovię, to będzie miała po dziewięć punktów przewagi nad Legią i Rakowem. Te z kolei w walce o podium i europejskie puchary zostały wyprzedzone przez Pogoń Szczecin, spadając na piąte i szóste miejsce.

- Nie jesteśmy zadowoleni, gdy nie wygrywamy, ale z tego meczu jesteśmy usatysfakcjonowani - komentował sobotni remis Szwarga. - Rozegraliśmy bardzo dobrą drugą połowę. Była energia, przyciśnięcie rywala, przewaga 22:10 w kontaktach w polu karnym, zabrakło kropki nad „i", czyli gola na 2:1. Gratulacje dla zespołu za cały mecz, była dobra energia, pasja i organizacja gry.

A jak spotkanie z Rakowem skomentował Goncalo Feio? - Jestem świadom, jaki klub reprezentuję, wiec żaden wynik poza zwycięstwem nas nie zadowala. Raków jest jednak drużyną, która u siebie nie przegrywa - przyznawał. - Pracując trzy dni, jestem zadowolony z odpowiedzi drużyny na to, co robimy, ale niezadowolony z wyniku. Trzeba ciężko pracować, aby wygrać za tydzień.

Do końca sezonu jeszcze sześć kolejek. Legia Warszawa za tydzień zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec, z kolei Raków Częstochowa podejmie u siebie Górnika Zabrze.