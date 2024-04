Lech Poznań rozpętał piekło. Eksperci nie wytrzymali i zrównali go z ziemią

Lech Poznań od dłuższego czasu mocno zawodzi. Drużyna wygrała tylko dwa z pięciu ostatnich meczów. W sobotę stanęła przed wielką szansą na kolejne zwycięstwo. Wówczas zmierzyła się z Puszczą Niepołomice, czyli zespołem, który nie wygrał jeszcze w tym roku. Finalnie Lech bardzo zawiódł i nieoczekiwanie przegrał 1:2.

Dziennikarze zabrali głos po porażce Lecha

Klęskę Lecha skomentowali dziennikarze i eksperci. "W Poznaniu i Lechu trzeba cofnąć się do zwolnienia Johna van den Broma oraz tego, co dzieje się potem. Kto rzuca ręcznikiem w grudniu?" - zastanawia się Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

"Nie da się gorzej grać w pierwszej połowie niż Lech. Radosław Murawski mówi o mentalności zwycięzców? To w ogóle jej nie widać. Kompromitujące 24 minuty, nawet bez celnego strzału w meczu z beniaminkiem. Nie ma w tej drużynie ani charakteru, ani ambicji. Wychodzą jedynie cieplarniane warunki" - stwierdził Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"Niesamowite, jak łatwo Lech roztrwonił to, co zyskał meczem z Pogonią" - napisał Żelisław Żyżyński z Canal + Sport, nawiązując do zwycięstwa Lecha z Pogonią (1:0).

"Przepraszam, że zerknąłem w terminarz i stwierdziłem, że Lech powinien jeszcze namieszać. Już trochę człowiek chodzi po tym ekstraklasowym lesie, a i tak czasami nadzieje się na wnyki" - skwitował żartobliwie Mateusz Rokuszewski z Canal + Sport.

"Lech się lubi pozycjonować jako mądrze i racjonalnie zarządzany klub. A potem w połowie sezonu zatrudnia Mariusza Rumaka. Zaraz może wypaść z miejsc pucharowych, bo ktoś stwierdził, że wzięcie trenera, którego Ekstraklasa już nie chciała to dobry pomysł. No pogratulować" - dodał Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Puszcza przed tym meczem: - strzeliła 8 goli po stałych fragmentach (czwarty wynik); - miała trzecie xG po stałych fragmentach w lidze; - oddała po SFG 116 strzałów (szósty wynik). Myślałem, że nawet jeśli ktoś nie ogląda meczów, to same liczby powinny być przestrogą. No ale skoro piłka spada, to spada" - napisał Tomasz Ćwiąkała, nawiązując do przedmeczowej wypowiedzi trenera Mariusza Rumaka.

"Mecz z Puszczą jest jak postanowienia noworoczne. Obiecujesz sobie, że będziesz grał piłką, nie dasz się wciągnąć w ich grę, dorównasz agresywnością, nie dasz im zbyt wielu SFG. W obu przypadkach najczęściej kończy się szybką kapitulacją" - podsumował Krzysztof Marciniak z Canal + Sport.