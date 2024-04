Katastrofa Lecha z Puszczą. Absolutna sensacja. Boniek aż nie mógł uwierzyć [WIDEO]

Lech Poznań od pewnego czasu rozczarowuje. W pierwszych ośmiu meczach rundy wiosennej wywalczył 15 punktów, co nie jest imponującym wynikiem jak na drużynę aspirującą do mistrzostwa Polski. Spotkanie z walczącą o utrzymanie Puszczą Niepołomice, która nie wygrała żadnego z ośmiu pierwszych spotkań, wydawało się świetną okazją na poprawienie dorobku punktowego.

Lech Poznań totalnie zaskoczony przez Puszczę Niepołomice. "Najskuteczniejszy sposób"

Niepołomiczanie potrzebowali zaledwie siedmiu minut, aby zaskoczyć faworyta. Wtedy z bliska piłkę do bramki wbił Jordan Majchrzak. Nieco ponad kwadrans później celnym uderzeniem głową popisał się Artur Craciun i było już 2:0.

To, co wydarzyło się na stadionie w Krakowie, wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych. "Patrzę na mecz Puszcza - Lech i nie wierzę" - napisał Zbigniew Boniek. "My też nie" - odpowiedział mu Radosław Nawrot z Interii.

Niepołomiczanie zostali docenieni zwłaszcza za drugą bramkę, przy której zaprezentowali bardzo zaskakujące rozegranie. Przed kopnięciem piłki przez Jakuba Serafina ustawili się... w murze, a potem rozbiegli w kierunku pola karnego. W tej grupie był Craciun, który po chwili strzelił gola. "Lech zupełnie bezradny w Krakowie" - czytamy w opisie filmu z bramką. - Dzieło sztuki ten rzut wolny - zachwycali się komentatorzy Canal+.

"Ależ doskonale Puszcza rozegrała rzut wolny z Lechem!" - zachwycał się Cezary Kucharski. "Jeśli Twój trener olewa stałe fragmenty gry, spójrz na Puszczę. Najskuteczniejszy sposób w niwelowaniu budżetów i umiejętności piłkarskich" - dodał Tomasz Włodarczyk z Meczyk.pl.

Nieudana pogoń i sensacyjna porażka Lecha Poznań. Mikael Ishak przeszedł do historii

Do przerwy Puszcza prowadziła 2:0. Przez bardzo dużą część drugiej połowy Lech nie był w stanie poważnie zagrozić bramce gospodarzy, a wykazać się musiał Bartosz Mrozek. Dopiero w 87. minucie kiks Filipa Marchwińskiego zamienił się w asystę przy trafieniu Mikaela Ishaka, który w efektowny sposób zdobył 66. bramkę w barwach klubu z Poznania. W ten sposób stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii klubu.

Na więcej Lechowi nie wystarczyło już czasu i Puszcza odniosła sensacyjne zwycięstwo 2:1, dopiero pierwsze w tym roku. Dzięki temu wydostała się ze strefy spadkowej, natomiast poznanianie mogą stracić miejsce na podium. Stanie się tak, jeśli Raków Częstochowa w sobotę pokona Legię Warszawa.

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań 2:1

gole: Jordan Majchrzak 7', Artur Craciun 23' - Mikael Ishak 87'

W następnej kolejce ekstraklasy Lech Poznań zagra z ŁKS-em Łódź, a Puszcza Niepołomice z Cracovią (oba mecze 21 kwietnia).