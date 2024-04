Były trener Lecha wraca z bezrobocia? Ma poprowadzić klub Polaka

Lech Poznań zwolnił Johna van den Broma 17 grudnia. Holender zostawił drużynę na trzecim miejscu z ośmioma punktami straty do lidera. Największym przewinieniem van den Broma była jednak kompromitacja w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, gdzie Lecha wyeliminował słowacki Spartak Trnawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio oskarżony o mobbing! Odpowiedział dziennikarzowi

Od tamtej pory poznaniaków prowadzi Mariusz Rumak, a van den Brom pozostawał bez pracy. I sporo wskazuje na to, że za chwilę może się to zmienić. A przynajmniej tak twierdzą holenderscy dziennikarze, którzy przekazali, iż były trener Lecha jest faworytem do objęcia klubu w Eredivisie.

Chodzi konkretnie o Vitesse Arnhem, w którym van den Brom grał jako piłkarz w latach 1986-1993 oraz 1996-2001 i które trenował w latach 2011-2012. Teraz Holender przejmowałby jednak zespół w ekstremalnie trudnej sytuacji.

Vitesse zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Eredivisie. W 29 meczach drużyna zdobyła raptem 17 punktów, wygrywając tylko cztery mecze. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Vitesse traci siedem punktów do bezpiecznej pozycji i pięć do miejsca barażowego.

Van den Brom może mieć nowy klub

Jak poinformował portal ad.nl, chociaż van den Brom jest faworytem do objęcia posady, to jego kandydatura wciąż jest rozważana i trener nie otrzymał jeszcze żadnej konkretnej propozycji. Sam nie ukrywał jednak, że gdyby taka się pojawiła, na pewno by ją przyjął.

- Obawiam się o ten klub i chciałbym mu pomóc. Najchętniej w Eredivisie, ale też na jej zapleczu. Nie padły jednak żadne konkrety. Wciąż musimy uzgodnić kilka rzeczy w kwestii kontraktu - powiedział van den Brom, cytowany przez portal ad.nl.

Według informacji portalu nowy trener Vitesse ma zostać ogłoszony do końca tego miesiąca. Gdyby tak się stało, van den Brom spotkałby w klubie Polaka - Kacpra Kozłowskiego - który jest wypożyczony z Brighton. W tym sezonie 20-latek zagrał w 28 meczach, strzelił dwa gole, miał cztery asysty.

Zanim van den Brom objął Lecha, pracował nie tylko w Vitesse, ale też w SV Bennekom, AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, Anderlechcie, AZ Alkmaar, Utrechcie, Genku oraz Al-Taawon.