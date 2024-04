Gdy w październiku 2015 roku Stanisław Czerczesow przejął Legię, to Portugalczyk od początku nie ukrywał, że ma problem z taką decyzją stołecznego zespołu. Portal Weszło przypomniał historię z tego okresu, według której obecny trener Legii miał wpaść do gabinetu ówczesnego właściciela Bogusława Leśnodorskiego i ze łzami w oczach domagać się wyjaśnień, dlaczego to nie on został nowym szkoleniowcem - Feio miał wtedy 25 lat i trochę ponad rok doświadczenia w pracy jako analityk pierwszej drużyny. To tylko jedna z wielu historii świadczących o ogromnym temperamencie Portugalczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Bołądź po wygranej w Lublinie: Nastawiamy się na drugie bardzo ciężkie spotkanie

Tak Feio zareagował na zatrudnienie Czerczesowa. Z tym nie mógł się pogodzić

Szybko stało się jasne, że Feio nie będzie w stanie współpracować z Rosjaninem. W końcu odszedł z klubu i kilka miesięcy później trafił do Wisły Kraków. O szczegółach tamtej decyzji Portugalczyka opowiedział Wojciech Hadaj - były spiker Legii - w materiale wideo opublikowanym na kanale YouTube WeszłoTV.

- W momencie kiedy okazało się, że do Legii trafia Stanisław Czerczesow - zwolennik Putina, co też się okazało po wielu latach w związku z agresją Rosji na Ukrainę - przyszedł do mnie Goncalo i mi mówi: "Panie Wojtku, odchodzę z Legii". Ja mówię: "Goncalo, czy cię nie po...kręciło?". A on mówi: "Ja jako Portugalczyk nie mogę znieść, że mnie będzie uczył futbolu Rusek. To się nie godzi z moim portugalskim wyobrażeniem o tym, co my w piłce znaczymy, jakich piłkarzy mamy, jaką mamy wizję futbolu. Rusek nie będzie mnie uczył futbolu!" - zacytował słowa obecnego trenera Legii Wojciech Hadaj.

Czerczesow Legię prowadził przez niecały rok. Rosjanin ze stołecznym klubem wygrał Puchar Polski oraz ekstraklasę. Następnie został selekcjonerem rosyjskiej kadry, którą trenował podczas mundialu w 2018 roku i Euro 2020. Ostatnio pracował w węgierskim Ferencvarosie. Obecnie nie ma pracy. Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej dał się poznać jako zagorzały zwolennik Władimira Putina.

Jak w roli pierwszego trenera Legii poradzi sobie Portugalczyk? Feio w ostatnich dniach spełnił marzenie i przejął zespół wicemistrzów Polski. Teraz będzie miał okazję udowodnić, że decyzja o tym, żeby "Rusek nie uczył go futbolu" była prawidłowa. Swój trenerski debiut zanotuje już w sobotę o godzinie 20:00. Tego dnia Legia zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.