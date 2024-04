Niepokojące wieści ws. gwiazdy Rakowa. "Konsultacje"

27 czerwca 2023 r. To ważna data dla kibiców Rakowa Częstochowa i Iviego Lopeza. Wtedy mistrzowie Polski grali sparing z Puszczą Niepołomice, a Hiszpan upadł po jednym ze starć podczas pierwszej połowy i nie był w stanie opuścić boiska. Lopez zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co wypadł z gry na dłuższy czas. Bez swojej największej gwiazdy Raków musiał walczyć w eliminacjach do Ligi Mistrzów, które potem poskutkowały awansem do fazy grupowej Ligi Europy. Wtedy Raków zadziałał błyskawicznie i sprowadził Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław.

"To może być najtrudniejszy dzień w mojej karierze. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - przekazał Ivi w wiadomości skierowanej do kibiców Rakowa. - Tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem kontuzji, ale kiedy przyszedł ten moment, to od razu wiedziałem, że zerwałem więzadło w kolanie. To był ból jak łamanie kości. Wtedy zacząłem krzyczeć i zdawać sobie sprawę, że odniosłem kontuzję - opowiadał Hiszpan w wywiadzie dla portalu meczyki.pl.

Po sześciu miesiącach w końcu pojawiły się świetne wieści dla Rakowa. Lopez poleciał z zespołem na zimowy obóz przygotowawczy w tureckim Belek i był do dyspozycji Dawida Szwargi. Lopez wszedł z ławki rezerwowych w meczach z Ruchem Chorzów (1:1) i Radomiakiem Radom (1:2). W tym drugim spotkaniu przebywał na boisku przez 30 minut.

Niepokojące wieści ws. Iviego. Uda się na konsultację medyczną

Portal WP SportoweFakty informuje, że Lopez nie zagra w hitowym meczu między Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa. Hiszpan zaczął odczuwać lekki ból w kontuzjowanym kolanie, więc prawdopodobnie odpuści grę na jakiś czas. "Wygląda to na profilaktykę, albo jak kto woli dmuchanie na zimne" - czytamy w artykule. Wstępna diagnoza ze strony klubu nie wykazała niczego poważnego, natomiast obie strony chcą mieć dodatkową pewność, że jest wszystko w porządku.

W związku z tym Ivi poleci na konsultację do Madrytu, gdzie kolanem zajmie się lekarz, który wykonywał zabieg rekonstrukcji więzadeł i czuwał nad rehabilitacją. Jeżeli ze strony doktora nie będzie żadnych niepokojących wieści, to Lopez powinien powrócić do gry na decydujące mecze w tym sezonie. Poza Legią Raków zagra jeszcze w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze (19.04), Widzewem Łódź (27.04), Zagłębiem Lubin (04.05), Pogonią Szczecin (11.05), Cracovią (18.05) oraz Śląskiem Wrocław (25.05).

Ivi Lopez jest piłkarzem Rakowa od września 2020 r., kiedy to przeszedł bez kwoty odstępnego z Levante. W tym czasie zagrał 115 meczów dla Rakowa we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 49 goli i zanotował 30 asyst. Jego kontrakt z aktualnym mistrzem Polski wygasa w czerwcu 2026 r.

Hitowe spotkanie między Rakowem Częstochowa odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.