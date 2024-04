Media: Pierwsza ważna decyzja Feio w Legii

We wtorkowe popołudnie Legia Warszawa zszokowała kibiców. Na siedem kolejek przed końcem sezonu zwolniła Kostę Runjaicia. Jeszcze bardziej zaskakujący był wybór jego następcy. Został nim Goncalo Feio. - Zmiana nie nastąpiła pod wpływem impulsu. Była efektem wcześniejszych analiz - powiedział dyrektor sportowy stołecznej drużyny Jacek Zieliński.

Portugalczyk jest uznawany za równie zdolnego (awansował z Motorem Lublin do I ligi i walczył z nim o wejście do ekstraklasy), co kontrowersyjnego trenera. W końcu rzucił kuwetką na dokumenty w prezesa klubu, co skutkowało rozbiciem łuku brwiowego. Na dodatek zwyzywał rzeczniczkę prasową. Mimo to eksperci wierzą, że uda mu się wyprowadzić Legię na właściwe tory.

Goncalo Feio zaczął działać. Pierwsza decyzja podjęta. Dotyczy miejsca zamieszkania

Feio nie ma dużo czasu na zapoznanie się z drużyną. Już w sobotę o 20:00 zadebiutuje na ławce Legii. Tego dnia wicemistrzowie Polski zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Portugalczyk nie traci czasu i już w czwartek przeprowadził pierwszy trening. Początkowo sesja była otwarta dla mediów, ale po 20 minutach dziennikarze musieli opuścić obiekt.

I mimo że Feio jest na stanowisku zaledwie dwa dni, to podjął już jedną z ważnych decyzji dotyczących przyszłości w klubie. Chodzi o zakwaterowanie. Jak donosi Samuel Szczygielski z Meczyków, trener nie będzie mieszkał w Legia Training Center. Zrobi jedynie wyjątek przed zbliżającym się spotkaniem ligowym.

"Poprosił o pokój na 2 dni, żeby przed sobotnim meczem z Rakowem pracować i nie marnować czasu na dojazdy z hotelu do Książenic, a tym bardziej na szukanie mieszkania" - pisał dziennikarz na X (dawniej Twitter).

Feio przed wielkim wyzwaniem. Cel - uratować sezon

Spotkanie z mistrzami Polski będzie pierwszym sprawdzianem dla nowego szkoleniowca. Przed nim trudny terminarz. Głównym celem wydaje się walka o europejskie puchary. Obecnie drużyna zajmuje piąte miejsce ze stratą siedmiu punktów do lidera Jagiellonii Białystok. Przed Legią mecze m.in. ze Śląskiem Wrocław czy Lechem Poznań.

- Legia nie jest łatwą drużyną. Musi grać o mistrza Polski. Jeżeli by nie weszła do europejskich pucharów, to stoi na rozdrożu i musi zastanowić się, co robić. Czy zmniejszać budżet, czy zainwestować, żeby za rok znowu być mistrzem i coś wygrać - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z TVP Sport, wskazując, że przed Feio niełatwe zadanie. Jak sobie z tym poradzi, przekonamy się już w najbliższych tygodniach.