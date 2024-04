To nie koniec! Najnowsze informacje ws. Goncalo Feio. "Policja działa bardzo niesprawnie"

To zmiana, która zszokowała polskie środowisko futbolowe - na początku tygodnia Legia zwolniła trenera Kostę Runjaicia, a w środę ogłosiła, że jego następcą będzie Goncalo Feio. 34-letni Portugalczyk ma opinię jednego z najzdolniejszych szkoleniowców młodego pokolenia, ale także człowieka o trudnym charakterze. Feio wywołał kilka skandali, a zachowaniem, którego dopuścił się w Motorze Lublin, ostatnim pracodawcy, do dziś zajmuje się lokalna prokuratura.

Atak Feio na Pawła Tomczyka zszokował piłkarską Polskę na początku marca 2023 r. Po meczu z GKS Jastrzębie trener drugoligowego wówczas Motoru rzucił w prezesa swojego klubu kuwetą na dokumenty, a jej ostry kant trafił wprost w łuk brwiowy Tomczyka.

O sprawie pisały ogólnopolskie media, ale PZPN długo przyglądał się sprawie. Ostatecznie zdyskwalifikował Feio na rok, zawiesił tę karę na trzy lata i kazał płacić Portugalczykowi 70 tys. zł grzywny. Ponadto trener musiał przeprosić Pawła Tomczyka i Paulinę Maciążek, byłą rzeczniczkę prasową Motoru, którą miał zwyzywać i obrazić.

Feio nie stracił pracy, Maciążek i Tomczyka przeprosił za pośrednictwem strony internetowej klubu. I gdy zdawało się, że sprawa jest zamknięta, w lipcu "Wyborcza" poinformowała, że sprawą z urzędu zajmie się teraz prokuratura. I rzeczywiście, Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe wciąż prowadzi śledztwo w sprawie Goncalo Feio.

- Komisja Dyscyplinarna PZPN orzeka pod kątem naruszenia kodeksu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a prokuratura analizuje sprawę na podstawie kodeksu karnego. Naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem lub wykroczeniem, w zależności od liczby dni hospitalizacji - mówi Sport.pl Marcin Kwiecień, adwokat specjalizujący się w prawie piłki nożnej.

W przypadku sprawy Feio - Tomczyk chodzi o hospitalizację poniżej siedmiu dni. Postępowanie nie toczy się również przeciwko Feio, a w sprawie. A to oznacza, że 34-letni trener nie usłyszał żadnych zarzutów. - Postępowanie dotyczy kierowania gróźb w stosunku do prezesa klubu i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez rzucenie w jego kierunku plastikową kuwetą na dokumenty, co skutkowało rozcięciem skóry ponad łukiem brwiowym - wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, cytowana przez lubelski oddział "Gazety Wyborczej".

"Policja działa ostatnio bardzo niesprawnie"

Z informacji Sport.pl wynika, że sprawa jest na etapie wezwania świadków do złożenia zeznań. - Dlaczego tyle to trwa? Policja, która prowadzi śledztwa w imieniu prokuratury, działa ostatnio bardzo niesprawnie i te postępowania przygotowawcze ciągną się zdecydowanie za długo - dodaje Kwiecień i tłumaczy, co dalej. - Po analizie zeznań dowiemy się, czy postępowanie przekształci się "ad personam", czyli przeciwko osobie, czy będzie dalej prowadzone "ad rem", czyli w sprawie. W niej bez dwóch zdań naruszona została nietykalność cielesna Pawła Tomczyka, więc w mojej ocenie można spodziewać się karno-prawnego ciągu dalszego. Trzy lata więzienia to górna granica, ale w takich przypadkach najczęściej stosowana jest kara wolnościowa - analizuje.

Sprawa ataku na Pawła Tomczyka nie jest jedyną, która ciąży Goncalo Feio. Niemal równolegle PZPN zajmuje się wnioskiem Martina Bielca, byłego trenera przygotowania fizycznego w Motorze, który oskarżył Feio o mobbing. - Zdarzały się sytuacje, w których przy całym sztabie [Feio] zarzucał mi brak kompetencji, poniżał mnie, krzyczał, miał ataki agresji - mówi Bielec w wywiadzie, który w maju opublikowaliśmy w Sport.pl. - Akurat ta sprawa jest dosyć prosta, bo zostałem uniewinniony. Cały sztab był przesłuchiwany, składali zeznania. Komisja Dyscyplinarna PZPN, po wszystkich przesłuchaniach, sprawę umorzyła. Nic złego nie zrobiłem - odpowiada Feio już jako trener Legii Warszawa.

- Sprawa została rozpatrzona przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, a ta nie uznała winy Goncalo Feio. Mój klient nie zgodził się jednak z orzeczeniem, dlatego odwołaliśmy się do Najwyższej Komisji Odwoławczej. To nie koniec sprawy. Terminu posiedzenia jeszcze nie ma, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale wszystkie dokumenty złożyliśmy w terminie, odwołanie zostało przyjęte, a teraz czekamy - tłumaczy Marcin Kwiecień, który reprezentuje w tej sprawie Martina Bielca.