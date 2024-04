Zawrzało po decyzji Legii. Kucharski nie wytrzymał. "O manipulacji mógłbyś wykładać"

We wtorek Goncalo Feio został trenerem Legii Warszawa i został oficjalnie przedstawiony mediom na konferencji prasowej. Po niej w mediach pojawiło się sporo programów poświęconych wicemistrzom Polski i Portugalczykowi. Nie zabrakło jednak krytyki oraz spięć, a bohaterami jednego z nich byli Cezary Kucharski i Roman Kołtoń.

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Spięcie na linii Cezary Kucharski - Roman Kołtoń. Poszło o Goncalo Feio w Legii Warszawa

- Nigdy nie miałem z nim złych doświadczeń. Tym bardziej zaskakuje mnie jego kronika wypadków. To jest czarodziej, jeśli chodzi o rozmowy o piłce - powiedział Roman Kołtoń w rozmowie z Meczyki.pl o Goncalo Feio, który został nowym trenerem Legii Warszawa. Tę wypowiedź postanowił wypunktować Cezary Kucharski, który zamieścił w sieci wymowny wpis.

"Zmiana zdania Romana Kołtonia o Goncalo Feio na przestrzeni jednego miesiąca robi wrażenie!" - napisał były zawodnik Legii i udostępnił dawną wypowiedź Kołtonia o portugalskim szkoleniowcu. "PZPN mu pobłażał za agresję słowną w stosunku do pani rzecznik i agresję fizyczną w stosunku do prezesa klubu. I co to dało? Eskalację! Chamstwu trzeba położyć kres. Po prostu. Bo to zatruwa futbol…" - pisał dziennikarz 9 marca.

W związku z komentarzem Kucharskiego wywiązała się mała sprzeczka, ponieważ dziennikarz postanowił odpowiedzieć. "Czarek, nie manipuluj, chyba że weszło ci to w krew. Słuchałeś konfy, to wiesz, jakie pytanie z mojej strony padło. O piłce rozmawia się z nim świetnie, ale z życiem ma problemy, o czym akurat wyczerpująco mówimy z Pawłem Gołaszewskim w Prawdzie Futbolu i o co zapytałem Feio na Legii, mówiąc, że to być może ostatnia szansa, żeby wyszedł na prostą, bo wielu w środowisku ma problem ze swoistym "immunitetem"" - odpowiedział Kołtoń.

Ten wpis nie pozostał bez odpowiedzi byłego agenta Roberta Lewandowskiego. "Roman, nie odwracaj kota ogonem. Weź to na klatę. O manipulacji mógłbyś wykładać na uczelni Rydzyka" - dodał Kucharski, ale odpowiedzi się nie doczekał.

Goncalo Feio zadebiutuje jako trener Legii Warszawa w sobotę 13 kwietnia o 20:00 w starciu z Rakowem Częstochowa, czyli jego byłym pracodawcą. Jeszcze do 18 marca Portugalczyk prowadził pierwszoligowy Motor Lublin, ale złożył wypowiedzenie po porażce 1:2 ze Stalą Rzeszów.