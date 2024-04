Legia zaskoczyła. Ogłosili transfer. Feio będzie zachwycony

W Legii Warszawa nastąpiły ogromne przetasowania na siedem kolejek przed końcem sezonu. We wtorek klub pożegnał Kostę Runjaicia, a już w środowy poranek zaprezentował Goncalo Feio jako nowego trenera. - Zmiana nie nastąpiła pod wpływem impulsu. Była efektem wcześniejszych analiz - powiedział na konferencji prasowej dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Legia Warszawa fatalnie weszła w rundę wiosenną, co sprawiło, że spadła na piąte miejsce w tabeli oraz przegrała aż 2:6 w dwumeczu z Molde FK w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Nie ma wątpliwości, że na słabszą grę Legii wpływ miały odejścia Bartosza Slisza i Ernesta Muciego.

- Jeśli tracisz reprezentanta jak Slisz, który rozegrał niesamowite spotkanie z Walią, to nie da się zastąpić go piłkarzem, który przychodzi z takiego poziomu. Każdy to wie - powiedział Runjaić o transferze Qendrima Zyby po meczu z Jagiellonią Białystok (1:1).

Jacek Zieliński zapowiedział transfer pomocnika. Wiadomo, kto nim będzie

Legii nie udało się zimą sprowadzić następcy Slisza na odpowiednim poziomie, co przyznawał w środę także Jacek Zieliński. - Zrobiliśmy ruch w kierunku ściągnięcia zawodnika na podobnym poziomie do Slisza. Była jedna kandydatura, ale nie było opcji ściągnięcia zimą. Ten transfer zostanie zrealizowany latem - zapowiedział.

O kogo chodzi? Portal Meczyki.pl poinformował, że to Claude Goncalves, czyli defensywny pomocnik z Łudogarca Razgrad. Zdaniem portalu "Legia zapewniła już sobie usługi tego zawodnika". Latem też wygaśnie jego umowa z bułgarską drużyną. Tym samym potwierdzają się doniesienia z lutego, gdy Portugalczyk był łączony ze stołecznym klubem. To ważne informacje dla nowego trenera Legii, który będzie mógł zabezpieczyć jedną z bardziej problematycznych pozycji.

Goncalves w tym sezonie wystąpił w 43 meczach Łudogorca Razgrad, w których zdobył bramkę i zanotował cztery asysty.

A co czeka Goncalo Feio i Legię Warszawa? Portugalski szkoleniowiec zadebiutuje na ławce nowego klubu w sobotnim meczu na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Początek meczu o 20:00. Obecnie piąta w tabeli Legi traci siedem punktów do pierwszej Jagiellonii Białystok.