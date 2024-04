Warta Poznań zniknie z piłkarskiej mapy Polski? Prezes postawił sprawę jasno

Historia ze stadionem Warty Poznań ciągnie się od lat - a dokładniej sezonu 2018/19, gdy klub musiał wyprowadzić się do Grodziska Wielkopolskiego. Wtedy Warta grała jeszcze w I lidze, ale od tego czasu wiele się nie zmieniło. Plany budowy nowego obiektu pozostają planami - i to raczej takimi w stylu krótkotrwałych postanowień noworocznych. Poznański stadion przy Drodze Dębińskiej nie spełnia wymogów nie tylko ekstraklasy, ale również I i II ligi.

Kończy się cierpliwość PZPN? Prezes klubu tłumaczy

PZPN w takich przypadkach zazwyczaj nie komplikuje życia klubom - i tak samo było w przypadku Warty. Tylko że głównym problemem jest to, że w Poznaniu dzieje się niewiele w sprawie nowego stadionu. A przepisy licencyjne wymagają, żeby klub grający na obcym obiekcie udowodnił, że czyni działania zmierzające do umożliwienia gry na własnym boisku. W Warcie pojawiła się obawa, że federacja przestanie ignorować jej sytuację. Rozwiązanie problemu? Klub stwierdził, że zmieni siedzibę spółki na Grodzisk Wielkopolski, co zauważył jeden z kibiców. I wtedy wszystko by się zgadzało w papierach. Zespół o nazwie Warta Poznań z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim mógłby grać w Grodzisku Wielkopolskim.

Ta decyzja wywołała burzę wśród kibiców. - Z jednej strony jest to tylko zabieg formalny, ale z drugiej ogromna strata wizerunkowa. Generalnie ten ruch pokazuje, jak bardzo daleko jest Warta od powrotu do Poznania - mówił dla Sport.pl dziennikarz Grzegorz Hałasik z Radia Poznań.

Do tych informacji odniósł się Artur Meissner - prezes zarządu Warty Poznań - w rozmowie z klubową stroną. I przyznaje, że zmiana siedziby klubu to jeden z możliwych wariantów, ale niejedyny.

- Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Pierwszy jest taki, że zostanie zachowane status quo i będziemy nadal grali w Grodzisku Wlkp. na takich zasadach, jak dotychczas. Jeśli tak się nie stanie, to klub musiałby przeprowadzić się do Grodziska Wlkp. w związku z tym, że w Poznaniu, gdzie mamy swoją siedzibę, do dziś nie powstał stadion. Trzeci scenariusz to gra na Stadionie Miejskim w Poznaniu, ale o problemach związanych z tym scenariuszem mówiliśmy wielokrotnie. Obiekt ten nie jest obecnie gotowy do tego, by mogły na nim grać regularnie dwa zespoły - stwierdził.

Zaznaczono też, że nie zostanie zmieniona nazwa klubu - czyli, nawet gdy ten będzie miał siedzibę w Grodzisku Wielkopolskim, to wciąż będzie nazywał się Warta Poznań. W procesie licencyjnym wątpliwości nie budzi też kondycja finansowa drużyny.

Dwukrotni mistrzowie Polski obecnie walczą o utrzymanie. Zespół Dawida Szulczka zajmuje 14. miejsce w ekstraklasie i nad strefą spadkową ma zaledwie dwa punkty przewagi. W najbliższej kolejce Warta zagra z Koroną Kielce, czyli inną drużyną, której grozi spadek z ligi. Ten mecz odbędzie się w piątek 12 kwietnia o godzinie 18:00.