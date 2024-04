Pół Polski cieszy się z klęski Legii, ale to nieszczęście dla wszystkich

Na początek chciałbym wyjaśnić słowo "szaleniec" użyte wyżej. Nie chodzi tu przecież o jakieś niedostatki umysłowe Goncalo Feio, nowego trenera Legii, ale o to jak jest odbierany. Jego niepohamowane wybuchy emocjonalne mocno nadszarpnęły mu reputację. Można nawet napisać z błędem ortograficznym, że są to wybryki niepochamowane, bo więcej mają wspólnego z chamstwem niż z brakiem hamulców.

Po drugie podzielę się osobistym wyznaniem, że i mi degrengolada Legii specjalnie nie przeszkadza jako kibicowi sportu. Jak większość uwielbiam niespodzianki i sensacje w tej dziedzinie życia, bo zawsze kryją się za nimi piękne ludzkie historie.

Trzeba być gigantem, by coś znaczyć w Europie

Człowiek nie powinien się jednak kierować w życiu emocjami. Zwłaszcza w interesach, a piłka nożna w wydaniu ekstraklasowym i tym ważniejszym, na poziomie rozgrywek europejskich, to czysty biznes. Oczywiście zbudowany na emocjach, ale rządzący się bezwzględnymi zasadami ustawionymi pod faworyzowanie najbogatszych i największych. Kto czytał "Futbonomię" Simona Kupera i Stefana Szymańskiego ten wie, że poziom wynagrodzeń w klubie ma wyraźny wpływ na sukcesy drużyny. Im zespół wydaje więcej, tym lepsze osiąga wyniki.

Co ciekawe, w przypadku wydatków transferowych ta zależność nie jest już tak oczywista. UEFA w swojej niewysłowionej głupocie jeszcze tę współzależność wyników od bogactwa utrwaliła, wprowadzając zupełnie bezsensowne uzależnienie wysokości zarobków zawodników od przychodów klubu w swoim Finansowym Fair Play. Postąpiła w sposób zupełnie odwrotny, niż zrobili to Amerykanie, którzy wysokość zarobków zawodników uniezależnili od finansów klubów i w ten sposób najbogatszy klub świata bez podziału na kategorie, Dallas Cowboys, na mistrzostwo NFL czeka od 1996 r.

W piłce nożnej jest zupełnie inaczej. Tu jeden sezon, w którym finansowy gigant nie zdobywa jakiegokolwiek trofeum lub odpada na poziomie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, jest powodem do rewolucji w klubie i wściekłości kibiców, którzy słowa "klęska" i "katastrofa" odmieniają przez wszystkie przypadki. To oczywisty dowód, że i kibice wiedzą, że bogactwo musi przekładać się na sukces.

Azerski gigant 29 miejsc wyżej niż najlepszy polski klub

Swoich gigantów mają i mniejsze ligi. Jak Dinamo Zagrzeb w Chorwacji, Szachtar Donieck na Ukrainie, Celtic i Rangers w Szkocji, Łudogorec Razgrad w Bułgarii. A wyrzutem sumienia dla polskiej piłki może być Karabach Agdam, który w rankingu UEFA znajduje się 29 pozycji wyżej niż Lech Poznań, czyli najlepszy polski klub w tym zestawieniu.

Nawet na takiej piłkarskiej prowincji jak Azerbejdżan udaje się zbudować swojego tzw. giganta. I tylko w Polsce nie. A przecież europejskie rozgrywki pod gigantów są ułożone. Rankingi, które decydują o rozstawieniu w kwalifikacjach pucharów, budowane są przez lata. Trzeba "etatowo" w nich startować, by budować pozycję, dzięki której w końcu dostaje się łatwiejszych rywali w drodze do upragnionej fazy grupowej, która w przyszłym sezonie stanie się fazą ligową.

Legia ma zbroję dla giganta, ale potyka się co krok

A Legia ma wszystko, by być niedoścignionym gigantem na polską miarę: nowoczesny stadion w centrum najbogatszego miasta kraju; możliwość przyciągania elity kulturalnej i biznesowej a razem z nimi sponsorów dużych i małych; tysiące fanatycznie dopingujących kibiców; potencjał generowania przychodów na poziomie niedostępnym innym klubom w Polsce. Ale jest dokładnie jak w piosence Jacka Kaczmarskiego pod tytułem "Zbroja". Legia ma zbroję wykutą dla giganta i jak podmiot liryczny w tym utworze potyka się co krok, bo to, co w środku, jest zbyt mikre.

Podsumowując: źle się stało, że Legia nie odjechała reszcie ekstraklasy za hajs z Ligi Mistrzów, jak prorokowano w 2016 r. Owszem, rozgrywki w Polsce byłby nudniejsze, ale to przecież tylko kwalifikacje do kwalifikacji. To, co ważne w piłce dzieje się już na poziomie międzynarodowym. Tam są prawdziwe sukcesy i pieniądze, a ciężko je zdobyć, jeśli co rok wysyłamy tam drużyny z zerem na koncie w klubowym rankingu UEFA. Można się zżymać, ale z tej perspektywy prawdziwy krajowy gigant, to naprawdę skarb narodowy.