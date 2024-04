Co dalej z Josue? Dyrektor sportowy Legii ujawnia. Jaśniej się nie da

W środę Goncalo Feio został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Portugalczyk, który do niedawna pracował w Motorze Lublin, zastąpił na stanowisku zwolnionego Kostę Runjaicia. Na konferencji prasowej przez ponad godzinę odpowiadał na pytania dziennikarzy. Ale nie tylko on.

Jacek Zieliński otrzymał pytanie o Josue. Jasna deklaracja

Dyrektor sportowy Jacek Zieliński został zapytany o przyszłość Josue. Portugalczyk jest gwiazdą Legii, ale jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Zieliński przyznał, że musi poznać zdanie Feio na ten temat.

- To jest otwarta sprawa. Muszę mieć opinię nowego trenera. Znam jedynie opinię trenera Runjaicia. Mam swoją opinię i muszę ją skonfrontować ze zdaniem aktualnego trenera. Myślę, że na tej podstawie będziemy decydować, co do jego przyszłości. Na koniec liczy się również zdanie Josue, jeśli zaproponujemy mu ofertę, to czy ją w ogóle przyjmie. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na losy tego piłkarza w przyszłości - powiedział Zieliński.

Niedawno o swojej przyszłości wypowiedział się również sam Josue. Pomocnik nie wyklucza, że podpisze z Legią nowy kontrakt, ale nie zależy to od niego. - W tym roku moje marzenia się nie spełnią, bo to nie ode mnie zależy. Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka - stwierdził po meczu z Górnikiem Zabrze.

Josue trafił do Legii w 2021 roku. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 42 mecze, w których strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst. Legia kolejny mecz rozegra w sobotę - o godz. 20 zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Na siedem kolejek przed końcem sezonu liderem ekstraklasy jest Jagiellonia Białystok, która ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław, cztery nad Lechem Poznań oraz siedem nad Rakowem i Legią.