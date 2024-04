"Kompromitacja w każdym zdaniu". To nie Feio zrobił "show"

Legia Warszawa wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski. Do pierwszej Jagiellonii Białystok na siedem kolejek przed końcem ligi traci siedem punktów. W ostatnich trzech meczach wicemistrzowie kraju pokonali Piast Gliwice (3:1) i Górnik Zabrze (3:1) oraz zremisowali z Jagiellonią Białystok.

Goncalo Feio przedstawiony przez Legię. Tak został oceniony

W trakcie środowej konferencji prasowej dyrektor prasowy Jacek Zieliński stwierdził jednak, że Kosta Runjaić nie został zwolniony za postawę w ostatnich kilku spotkaniach, a w całym minionym półroczu - choć następnie przyznał, że Niemiec mógłby zostać w Legii, gdyby pokonał Jagiellonię. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, trudno uwierzyć w to, że Legia postawiła na takiego trenera jak Goncalo Feio - szkoleniowiec świetnie poradził sobie w Motorze Lublin, ale to był jedynie poziom II i I ligi. Nie ma wątpliwości, że wicemistrzowie Polski dużo ryzykują. Tym bardziej że Portugalczyk jest znany ze swojej porywczości.

W środę rano Goncalo Feio przywitał się z kibicami Legii podczas swojej pierwszej konferencji prasowej. To wydarzenie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Tym bardziej że brał w nim udział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, który wielokrotnie musiał się tłumaczyć - nie tylko z odejścia Kosty Runjaicia, ale również transferów Bartosza Slisza i Ernesta Muciego.

"Słucham odpowiedzi dyrektora Zielińskiego na pytanie o odejście Slisza i Muciego i nie wierzę. Kompromitacja w każdym zdaniu" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter. Chodzi o wypowiedź, w której Zieliński stwierdził, że odejścia tych zawodników nie dało się uniknąć i trener Kosta Runjaić powinien się tego spodziewać.

Jacka Zielińskiego krytykował również Marcin Żuk. "Jan Mazurek zapytał i już wiemy: Jacek Zieliński nie czuje się współwinny, bo niemal wszystkie kluby sprzedają najlepszych piłkarzy i trenerzy muszą sobie z tym radzić. W następnym zdaniu powiedział, że sam nie sprowadził następcy Slisza, ponieważ było to trudne" - podsumował wypowiedzi dyrektora sportowego Legii.

Komentowano też słowa szkoleniowca dotyczące jego kontrowersyjnej przeszłości. "Goncalo Feio zrobił pozytywne wrażenie. Dał do zrozumienia, że chce być inaczej postrzegany i chce dać ku temu powody. Nic bardziej nie potwierdza zmiany u człowieka jak pewne czyny" - stwierdził Marcin Jaz ze Sport.pl.

To podejście nowego trenera Legii zauważył też Przemysław Langier z Goal.pl. "Feio: nie ma lepszego sposobu, niż będąc trenerem Legii swoim zachowaniem udowodnić, że ludzie potrafią się zmienić. To zdanie z konferencji zostanie wyryte w pamięci ludzi. I wróci - oby w taki sposób, że będzie można Feio przytaknąć" - podsumował.

Wyrazów powodzenia nowemu trenerowi życzył były piłkarz Legii - Portugalczyk Orlando Sa. "Świat futbolu jest przepiękny! Teraz możesz użyć w praktyce niektórych rzeczy, których nauczyłeś HB (Henning Berg, były trener Legii przyp. red.). Powodzenia panie! - napisał.

Zastanawiano się też, jak poradzi sobie nowy szkoleniowiec w debiucie. "Dawid Szwarga i jego sztab przed trudnym wyzwaniem. Sposób gry Legii wg Kosty Runjaicia był powtarzalny, teraz trochę błądzenie po omacku. Na pewno Goncalo Feio będzie chciał go jakoś zaskoczyć w sobotę. Ciekawe co to będzie" - zastanawiał się w trakcie konferencji Krzysztof Marciniak z Canal+.

Goncalo Feio jako trener Legii zadebiutuje w wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa. Choć mistrzowie Polski mają ostatnio swoje problemy - też rozważali zmianę szkoleniowca - to przez okoliczności będą faworytami tego spotkania. Ten mecz odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 20:00.