Kosta Runjaic nie jest już trenerem Legii Warszawa. Niemiec został zwolniony po remisie 1:1 z Jagiellonią Białystok, a od najbliższej środy jego następcą będzie Goncalo Feio. W trakcie pracy dla Legii Runjaic wygrał Puchar i Superpuchar Polski. Z doniesień dziennikarzy wynika, że Runjaica zwolnił nie prezes Dariusz Mioduski, a Jacek Zieliński, czyli aktualny dyrektor sportowy stołecznego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

"Choć Legia w tym sezonie gra słabo, to z Łazienkowskiej słychać było głosy, że władze klubu wciąż mają zaufanie do niemieckiego szkoleniowca i do końca sezonu nie zamierzają robić żadnych nerwowych ruchów" - pisał Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl. - Nie wiem, czy tylko wyniki zdecydowały o zwolnieniu Kosty Runjaica. Mam sygnały, że wywiad Niemca w Lidze+ Extra po meczu z Jagiellonią również mógł mieć wpływ na tę decyzję - dodawał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

Runjaić zwrócił się do kibiców Legii. "Muszę zaakceptować decyzję"

Runjaic postanowił pożegnać się z kibicami Legii, przekazując oświadczenie do klubowych mediów, m.in. do portalu legia.net. "Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale, szczerze mówiąc, oczywiście ona boli. Przejąłem Legię w bardzo trudnym momencie i wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi udało nam się ponownie ustabilizować klub na wysokim poziomie sportowym. Przeżyliśmy razem wiele wspaniałych meczów, zdobycie pucharu, ale także magiczne europejskie noce, podczas których odnieśliśmy epickie zwycięstwa nad Aston Villą, Austrią Wiedeń, Alkmaar i wieloma innymi" - rozpoczął.

"Widzę siebie jako trenera, który buduje zespół na dłuższą metę, ale wiem też, że w profesjonalnej piłce nożnej czasami kładzie się nacisk na krótkoterminowy rozwój. Chciałbym podziękować wszystkim, z którymi spędziłem czas w Warszawie, mojemu wspaniałemu sztabowi trenerskiemu, zawodnikom, zarządowi, wszystkim pracownikom Legii, ale także wielu wspaniałym kibicom i warszawiakom, których spotykałem na co dzień. Życzę, aby w pozostałych meczach wszyscy znów naprawdę zjednoczyli się, aby osiągnąć maksymalny sukces Legii w tym sezonie - do końca" - dodał Runjaić.

Runjaić poprowadził Legię w 84 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których odniósł 47 zwycięstw, a także miał 20 remisów i 18 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki Vfr Aalen (2008-2009), Darmstadt (2010-2012), FC Kaiserslautern (2013-2015), TSV 1860 Monachium (07-11.2016) oraz Pogoni Szczecin (2017-2022).

Goncalo Feio jako następca Runjaicia będzie miał przed sobą bardzo trudne zadanie. Do końca sezonu Legia zagra jeszcze mecze z Rakowem Częstochowa (13.04), Śląskiem Wrocław (21.04), Stalą Mielec (28.04), Radomiakiem Radom (05.05), Lechem Poznań (12.05), Wartą Poznań (18.05) i Zagłębiem Lubin (25.05).

Legia obecnie zajmuje piąte miejsce z 45 punktami i traci siedem do prowadzącej Jagiellonii Białystok.