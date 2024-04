Wymowny wpis Bońka o Goncalo Feio. Tak odpowiedział na opinię Borka

We wtorek piłkarską Polskę obiegły szokujące informacje o ruchach Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski postanowili zwolnić trenera Kostę Runjaicia, a w jego miejsce zatrudnić Goncalo Feio. Portugalczyk 18 marca odszedł z Motoru Lublin, z którym awansował do I ligi i teraz ma dokończyć sezon w stolicy. Decyzja wywołała lawinę komentarzy, a jeden z nich należał do Zbigniewa Bońka.

Zbigniew Boniek odpowiada na słowa o Goncalo Feio. Zadrwił?

O Goncalo Feio pisano, że jest furiatem, człowiekiem z problemami z agresją i trzymaniem nerwów na wodzy. Odmówić mu nie można było jednak znakomitej pracy, jaką wykonał z Motorem Lublin. Wydostał klub ze strefy spadkowej II ligi i nieco ponad rok później opuścił go w strefie barażowej zaplecza ekstraklasy.

"Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce. Wiem, że na razie prowadził tylko Motor, w Rakowie był asystentem, ale on ma to coś "extra". Gdy rozmawiałem ostatnio z kursantami i wykładowcami szkoły trenerów, to wszyscy przyznawali, że jego wykłady są po prostu pasjonujące" - napisał o nowym trenerze Legii Mateusz Borek.

Na Twitterze do tych słów postanowił odnieść się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN-u zrobił to w nietypowy, ale wymowny sposób. W serwisie X napisał jedynie kilkanaście emotikonów, na których widzimy rozbawioną twarz.

Goncalo Feio w Legii pracował już w latach 2014-2015, kiedy był jednym z analityków w sztabie Henninga Berga. Teraz wróci do klubu, gdzie zaczynał karierę w Polsce i już w nadchodzący weekend zmierzy się z kolejnym ze swoich byłych pracodawców. Jego Legia w sobotę 13 kwietnia o 20:00 zagra z Rakowem Częstochowa, w którym Portugalczyk pracował jako asystent Marka Papszuna.