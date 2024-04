Legia chciała słynnego trenera zamiast Runjaicia! "Grzecznie podziękował"

Legia Warszawa we wtorek sensacyjnie pożegnała się z trenerem Kostą Runjaiciem. Niemiec pracował w klubie od lipca 2022 r. i zdobył puchar oraz superpuchar Polski. Ostatnie tygodnie w wykonaniu jego drużyny mocno jednak rozczarowały. Legia odpadła już w 1/16 finału Ligi Konferencji, a w ekstraklasie nadal zajmuje dopiero piąte miejsce z siedmiopunktową stratą do Jagiellonii i ma iluzoryczne szanse na mistrzostwo. W tej sytuacji zdaniem mediów poprowadzi ją Goncalo Feio. Okazuje się, że Portugalczyk nie był jedyną opcją.

Legia chciała innego trenera. Chodzi o zdobywcę Pucharu Francji. "Docenił to"

Feio od 16 marca pozostaje na bezrobociu po tym, jak odszedł z I-ligowego Motoru Lublin. Jak ujawnił portal Meczyki.pl, dogadywane są szczegóły kontraktu. Oficjalne ogłoszenie ma zaś nastąpić w środę. Z kolei były środkowy obrońca Legii i były dyrektor wykonawczy klubu ds. transferów zawodników, Marek Jóźwiak, twierdzi, że wicemistrzowie Polski interesowali się nie tylko Portugalczykiem. - Według moich informacji jednym z trenerów rozpatrywanych przez Legię był Marek Papszun. Wśród zagranicznych kandydatów rozpatrywany był m.in. Philippe Montanier, były trener Tuluzy - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Nazwisko Papszuna zazwyczaj wymieniane jest w takich sytuacjach, bo były szkoleniowiec Rakowa od początku sezonu pozostaje bez pracy. Z kolei Montanier to 59-letni Francuz, który w 2023 r. sięgnął po Puchar Francji z ekipą Tuluzy. Rozstał się z nią wraz z końcem czerwca zeszłego roku i nadal nie znalazł nowego pracodawcy. Wcześniej prowadził m.in. reprezentację Francji U-20, Rennes, Real Sociedad, Nottingham Forest, Lens, czy belgijski Standard Liege.

Według Jóźwiaka pomiędzy działaczami Legii a Montanierem miało nawet dojść do konkretnych rozmów. - Byłby to świetny wybór, ale z tego co wiem, to grzecznie podziękował. Docenił to, że taki klub, jak Legia się nim interesuje, jednak ponieważ ma ofertę z Arabii Saudyjskiej, to zdecydował się odmówić. Absolutnie mu się nie dziwię, bo pieniądze zaproponowane tam są nieporównywalnie większe - zdradził.