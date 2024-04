Były gwiazdor ekstraklasy rozpętał burzę. Rodacy nie mogą uwierzyć. Chcą go wyrzucić z reprezentacji

Konstantin Vassiljev trafił do Polski po raz pierwszy w 2014 roku, kiedy przeniósł się z rosyjskiego Amkaru Perm do Piasta Gliwice. Następnie występował również w Jagiellonii Białystok, ale po dwóch latach wrócił do gliwickiego klubu. Na początku 2019 roku postanowił za to wzmocnić estońską Florę Tallinn, z którą czterokrotnie świętował mistrzostwo kraju. Ostatnio, mimo że dzierży opaskę kapitana reprezentacji Estonii, nie wystąpił w spotkaniu baraży Euro 2024 z Polską.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

Czarne chmury nad Konstantinem Vassiljevem. Bolesne słowa

39-latek zadebiutował w kadrze narodowej w 2006 roku i przez blisko 20 lat zanotował dla niej 158 meczów, w których strzelił 28 goli. Okazuje się, że może już nigdy nie założyć estońskiej koszulki. "Nie powinien już reprezentować drużyny. Muszą go wyrzucić" - napisał dziennik "Postimees". Skąd zatem taka nagła niechęć w stosunku do gwiazdora?

Wszystko przez jego wypowiedź w programie "Trzecia połowa", podczas którego nie dość, że nie potępił działań Rosji względem Ukrainy, to zaznaczył, że w takich sytuacjach nie ma dobrego rozwiązania. - Jeśli Ukraina wygra, to może zapanuje pokój. Jeśli zwycięży Rosja, to też, może zapanuje pokój. Jeśli obie strony zdecydują się negocjować i zawrzeć rozejm, również możemy mieć pokój na wiele lat - stwierdził.

Bardzo szybko na te słowa zareagował trener Flory Tallinn Norbert Hurt. - To wciąż świeży temat, dlatego nie miałem czasu, żeby o nim pomyśleć. Wiem, że Konstantin jest oddany piłce i zawsze był dobrym obywatelem. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale żałuję, że ten temat w ogóle się pojawił - przekazał dla Soccernet.ee.

Boleśnie skrytykował go też prezes II-ligowego Paide Linnameeskond Veiko Veskimae. "Cześć, Kostio! Dziękuję ci za to, co dałeś narodowi estońskiemu, godnie reprezentując nasz kraj w dotychczasowej karierze piłkarskiej. Mieszkańcy Estonii i cała społeczność sportowa potrzebują jednak twojej odwagi i działania godnego prawdziwego lidera. Pod pewnymi względami potrzebujemy teraz tego bardziej, niż kiedykolwiek" - przekazał na Facebooku.

Dodatkowo zaapelował do piłkarza, aby głośno potępił działania Rosjan. "Znajomość historii kraju i umiejętność wczucia się w nastroje naszego małego narodu to ważne kwestie dla kapitana reprezentacji. Każda estońska rodzina ma bolesną historię rzekomego pokoju, którym zakończono II wojnę światową. (...) Dzisiaj każdego dnia na Ukrainie ginie niepotrzebnie wiele osób, w tym dzieci. Oczywistą rzeczą jest, że estońskie społeczeństwo oczekuje od pana, kapitana drużyny narodowej, odwagi i jednoznacznego potępienia działań rosyjskiego agresora" - dodał.

Vassiljev rozpętał prawdziwą burzę. Może zostać wyrzucony z reprezentacji Estonii

Mimo doskwierającego urazu Vassiljev rozegrał w sobotę niespełna 30 minut w ligowym starciu z Narvą (4:3). Nie będzie go jednak wspominał zbyt dobrze, ponieważ kibice Flory przywitali go piosenką na cześć Władimira Putina, a ponadto wymachiwali ukraińskimi flagami. Kiedy tylko piłkarz miał futbolówkę, błyskawicznie na stadionie można było usłyszeć gwizdy.

"Nie podzielamy jego poglądów. Na pewno z nim porozmawiamy o całym indydencie" - oznajmił za to prezydent klubu Pelle Pohlak dla "Ohtuleht". Dziennik dodał, że we wtorek wieczorem władze Estońskiego Związku Piłki Nożnej spotkają się, aby przedyskutować przyszłość 39-latka w drużynie narodowej, a ponadto kwestię odebrania mu opaski kapitańskiej.