Tak kapitan Legii pożegnał Runjaicia. Wymowne

Ostatnie spotkania dla Legii Warszawa były całkiem niezłe, ponieważ nie dość, że pokonała Piasta Gliwice (3:1) oraz Górnik Zabrze (3:1), to zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok (1:1). Wydawało się zatem, że wyszła z kryzysu, w którym znajdowała się od początku rundy wiosennej. Niespodziewanie władze klubu podjęły jednak decyzję o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Kostą Runjaiciem.

Josue żegna Kostę Runjaicia. Wzruszające słowa

Jak się później okazało, decyzji o zwolnieniu Niemca nie podjął jednak właściciel Dariusz Mioduski, a dyrektor sportowy Jacek Zieliński. - Degradacja relacji nastąpiła dość szybko. Najwidoczniej komunikacja z Zielińskim zaczęła się rozjeżdżać - przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Niemiec pełnił funkcję szkoleniowca przez 648 dni, ale niefortunnie został bohaterem "pięknego jubileuszu".

Nie minęło dużo czasu, a zwolnionemu Runjaiciowi postanowił podziękować kapitan Josue. "Dziękuję za Twój charakter oraz za twoją dobroć jako człowieka i lidera drużyny. Czasami nie wszystko w piłce nożnej jest tym, czym się wydaje. Jesteś świetnym trenerem i z pewnością masz przed sobą świetlaną przyszłość pełną osiągnięć. Życzę Ci wszystkiego najlepszego: wczoraj, dziś i na zawsze" - napisał na Instagramie.

Choć 33-latek miał bliskie relacje z Runjaiciem, to może być zadowolony z jego następcy, gdyż został nim jego rodak Goncalo Feio. "Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce" - oznajmił dziennikarz Mateusz Borek. Dla Feio będzie to powrót do Legii po dziewięciu latach. "Przed laty wpadł do gabinetu prezesa klubu. Krzyczał, miał pretensje, teraz wraca" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Po 27. kolejkach ekstraklasy Legia (45 pkt) zajmuje piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Jagiellonia (52 pkt), która wyprzedza Śląsk (50 pkt) oraz Lecha Poznań (48 pkt). Do końca rozgrywek pozostało siedem spotkań, a przed wicemistrzami Polski niezwykle trudny kalendarz. Już w sobotę 13 kwietnia zagrają z Rakowem Częstochowa, następnie ze Śląskiem Wrocław (21.04), a potem jeszcze z Lechem (11.05)