Legia Warszawa bardzo zawodzi w ostatnim czasie. Drużyna wygrała tylko dwa z sześciu ostatnich meczów. W efekcie zwolniony został trener Kosta Runjaić mimo wcześniejszych zapewnień, że ma pełne poparcie klubu. "Takiego obrotu spraw nie spodziewał się nikt" - napisał Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa. Mateusz Borek komentuje

Niedługo po ogłoszeniu zwolnienia Runjaicia, w mediach pojawiły się zaskakujące informacje. Zdaniem portalu Meczyki.pl nowym szkoleniowcem Legii ma zostać Goncalo Feio, który niedawno rozstał się z Motorem Lublin. Wielu dziennikarzy było zaskoczonych decyzją działaczy, ponieważ Portugalczyk słynie z z trudnego charakteru i w Lublinie między innymi uderzył ówczesnego prezesa Motoru, Pawła Tomczyka, a także obraził Paulinę Maciążęk, rzeczniczkę klubu. "Przecież tam teraz będzie inba za inbą" - czytamy na Twitterze.

Innego zdania jest natomiast Mateusz Borek. Dziennikarz stwierdził, że Legia podjęła bardzo słuszną decyzję, stawiając na Feio. Jego zdaniem Portugalczyk jest świetnym trenerem, ale musi trzymać nerwy na wodzy. "Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce. Wiem, że na razie prowadził tylko Motor, w Rakowie był asystentem, ale on ma to coś "extra". Gdy rozmawiałem ostatnio z kursantami i wykładowcami szkoły trenerów, to wszyscy przyznawali, że jego wykłady są po prostu pasjonujące. A przy okazji Portugalczyk świetnie mówi w języku polskim" - napisał w tekście na portalu Kanału Sportowego.

Nie będzie to pierwsza przygoda Feio w Legii. Portugalczyk wcześniej pracował tam w latach 2010-2014. Najpierw w akademii, a następnie przez dwa lata pełnił funkcję analityka wideo.

Legia Warszawa po 27 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 45 punktów. Kolejny mecz rozegra w sobotę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.