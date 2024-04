Gigantyczne tąpnięcie w Legii. I to podwójne. Nie chodzi tylko o Runjaicia

Jako pierwszy o zwolnieniu Kosty Runjaicia we wtorkowe przedpołudnie napisał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego". Już sama ta informacja była szokująca, bo choć Legia Warszawa w tym sezonie gra słabo - na siedem kolejek przed końcem zajmuje piąte miejsce ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok - to do tej pory z Łazienkowskiej słychać było sygnały, że władze klubu wciąż mają zaufanie do niemieckiego szkoleniowca i do końca sezonu nie zamierzają robić żadnych nerwowych ruchów.

Przede wszystkim tę cierpliwość miał dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który dwa lata temu sprowadzał Runjaicia do Warszawy. To był jego autorski pomysł. Pomysł, którego Zieliński w ostatnich tygodniach bronił i przy każdej okazji przekonywał, że choć jest świadomy, że drużyna wpadła w dołek, to nie ma w Legii tematu zwolnienia trenera.

Jeszcze kilka lat temu, gdy klubem niemal jednoosobowo zarządzał Dariusz Mioduski, publiczna deklaracja o poparciu dla trenera oznaczałaby - przewrotnie - jego rychły koniec. Ale teraz, gdy Mioduski oddał władzę w ręce innych - m.in. właśnie Zielińskiego - wydawało się, że przy Łazienkowskiej nastały spokojniejsze czasy i ludzie zarządzający klubem mają zdecydowanie więcej cierpliwości. Nawet po niedzielnym remisie z Jagiellonią, po którym Legia w praktyce wypisała się z walki o mistrzostwo Polski, absolutnie nic nie wskazywało na to, że dwa dni później przy Łazienkowskiej dojdzie do zmiany trenera.

Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa

To jest trzęsienie ziemi, bo kilkanaście minut po zwolnieniu Runjaicia pojawiła się też druga informacja. Jeszcze bardziej szokująca, bo Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl przekazał, że następcą Runjaicia ma zostać Goncalo Feio. Klub wciąż tego nie potwierdził, ale przekazał, że już w środę o 10 przedstawi nowego trenera. To już pewne, że zostanie nim będący w wieku Josue, lidera Legii, 34-letni Portugalczyk.

Feio ostatnie półtora roku spędził w Motorze Lublin. Awansował z nim do I ligi, gdzie w tym sezonie też dobrze sobie radził jako beniaminek. Trzy tygodnie temu - po porażce ze Stalą Rzeszów (1:2) - Portugalczyk złożył jednak dymisję. Już wtedy jego decyzja była zaskakująca, choć nie aż tak bardzo jak to, co dzieje się teraz, czyli że Feio po latach wraca do Warszawy.

Portugalski szkoleniowiec już pracował w Legii. Na Łazienkowską trafił w 2010 roku z Benfiki Lizbona, gdzie pracował z juniorami. Na początku w Legii był wolontariuszem najmłodszego rocznika Akademii, później koordynatorem grup gimnazjalnych, szkolił także chłopców z rocznika 1998. Od 2014 roku decyzją Henninga Berga został członkiem działu analiz stworzonego specjalnie na potrzeby pierwszej drużyny.

"Kto wie, może za kilka lat wrócę na Łazienkowską"

- Na razie o pracy jako analityk nie myślę. Moją ambicją jest być trenerem, wrócić na boisko. Z Legią rozstaję się w zgodzie. Spędziłem w tym klubie pięć lat i jestem dumny z pracy, którą tutaj wykonałem. Kto wie, może za kilka lat wrócę na Łazienkowską - mówił Feio w grudniu 2015 roku.

I choć sam myślał już wtedy o swoim powrocie do Legii, to wtorkowa decyzja władz klubu o jego zatrudnieniu jest jeszcze większym zaskoczeniem niż samo zwolnienie Runjaicia. Byłego już trenera Legii w tym sezonie co prawda nie broniły wyniki - choć tu paradoks, bo warszawianie są właśnie po trzech dobrych, najlepszych ostatnio meczach bez porażki z Piastem (3:1), Górnikiem (3:1) i Jagiellonią (1:1) - ale wydawało się, że jest coś, co Runjiacia bardzo broni. Że oprócz wypracowanej i dobrej relacji z Zielińskim, jest to kontrakt do czerwca 2026 roku, który właśnie został rozwiązany.

Odejście Runjiaicia jest tym bardziej zaskakujące, że nieoficjalnie mówi się, że kilka tygodni temu w rozmowie z Zielińskim - kiedy zespół już był w dołku - niemiecki szkoleniowiec miał zadeklarować, że jeśli w tym sezonie nie uda mu się awansować do pucharów, sam poda się do dymisji i zrezygnuje ze swojej pensji.

Legia wciąż ma szanse na to, by zagrać w pucharach. Na siedem kolejek przed końcem do liderującej Jagiellonii traci co prawda siedem punktów, ale do Lecha, który zajmuje trzecie miejsce, jej strata wynosi tylko trzy punkty. Czyżby Feio miał w tym sezonie powalczyć jeszcze o coś więcej niż tylko miejsce na podium? Trudno to sobie wyobrazić.