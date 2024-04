Media: Legia Warszawa zwolniła Kostę Runjaicia!

Według informacji Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego" Legia Warszawa zwolniła Kostę Runjaicia. "Jak udało nam się dowiedzieć, trener został zwolniony przez szefów warszawskiego klubu. We wtorek o godz. 11 ma dojść jeszcze do spotkania, podczas którego o decyzji zostaną poinformowani piłkarze" - napisał dziennikarz.

Runjaić ofiarą wyników Legii. Czy tylko on był winny?

W ostatnią niedzielę Legia zremisowała z Jagiellonią i praktycznie straciła szanse na mistrzostwo kraju. Siedem punktów - taki dystans dzieli oba kluby, a do końca sezonu pozostało siedem kolejek.

Temat warszawskiego klubu został poruszony w poniedziałkowym Sport.pl LIVE. - Gdybyś ty miał wskazać winnego tego, co dzieje się w Legii, to byłby to raczej Jacek Zieliński, a nie Kosta Runjaić? - spytał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

- Byłby to Dariusz Mioduski. To on jest właścicielem klubu i to on tak naprawdę od marca 2017 r. samodzielnie rządzi Legią. To on podjął kilka dramatycznych dla Legii decyzji, które doprowadziły ją do trudnej sytuacji finansowej, do tego, że klub bił się o utrzymanie, co kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia - odpowiedział Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Okazuje się jednak, że władze Legii problem zobaczyły najpewniej w Runjaiciu. Niemiec, który objął klub 1 lipca 2022 r., poprowadził go w 84 meczach. 47 wygrał, 20 zremisował i 18 przegrał. Wywalczył puchar i superpuchar kraju, a w poprzednim sezonie doprowadził Legię do wicemistrzostwa kraju.

Klub nie wystosował jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Według doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl nowym szkoleniowcem warszawian zostanie Goncalo Feio.

Legia w następnej kolejce zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To spotkanie 13 kwietnia o 20:00 na stadionie mistrzów Polski.