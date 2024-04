Gwiazda ekstraklasy kończyła mecz z kontuzją. Znamy stan zdrowia

W sobotę Śląsk Wrocław odniósł drugie zwycięstwo w ósmym meczu rozegranym wiosną 2024 roku. Piłkarze Jacka Magiery wygrali u siebie z Wartą Poznań 2:1, strzelając gola w doliczonym czasie gry za sprawą swojego najlepszego strzelca Erika Exposito, który w ten sposób trafił do siatki rywali po raz 16. w tym sezonie.

Śląsk przesądzić o wygranej powinien był zdecydowanie wcześniej. Do przerwy prowadził 1:0 po golu Matiasa Nahuela Leivy, a tuż po przerwie z boiska wyleciał piłkarz Warty Tomas Prikryl. Mimo to, goście z Poznania doprowadzili do remisu za sprawą samobójczego trafienia Łukasza Bejgera i utrzymywali ten korzystny wynik aż do czasu doliczonego.

W Śląsku odetchnęli z ulgą. Erik Exposito bez poważniejszego urazu

Po końcowym gwizdku sędziego Pawła Raczkowskiego kibice Śląska mogli jednak być nieco zaniepokojeni, widząc, jak na murawie opatrywany jest ich największa gwiazda - Erik Exposito. Również przy świętowaniu Hiszpan miał założony opatrunek na prawym udzie.

- Nie wiem, jakiego rodzaju to uraz. Erik Exposito nie zagra w Zabrzu. Nie wiemy kto go zastąpi, w jakim systemie zagramy. Erik dał dziś z siebie wszystko - mówił na konferencji prasowej trener Śląska Jacek Magiera.

Na więcej informacji trzeba było poczekać do poniedziałku. Sport.pl dowiedziało się, że w sprawie Exposito wszystko zakończyło się na strachu. - Ze zdrowiem Erika wszystko jest w porządku. Trenuje do meczu z Legią - usłyszeliśmy we Wrocławiu.

Erika Exposito zabraknie w najbliższym meczu Śląska Wrocław, w którym ten zespół zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (niedziela, 17:30). Nie jest to jednak efekt kontuzji, lecz zawieszenia za czwartą żółtą kartkę, obejrzaną przez Hiszpana w spotkaniu z Wartą. Dlatego też 27-latek, którego kontrakt ze Śląskiem wygasa po sezonie, może się już przygotowywać do starcia z Legią Warszawa, które zostanie rozegrane za dwa tygodnie przy Łazienkowskiej (21 kwietnia, 17:30).

Śląsk Wrocław z 50 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna Jacka Magiery ma o dwa punkty mniej od liderującej Jagiellonii Białystok, która ma też lepszy bilans meczów bezpośrednich z wrocławianami. Dwa punkty za Śląskiem jest trzeci Lech Poznań.