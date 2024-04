Mamy winnego wielkich problemów Legii. "Dopóki będzie w klubie, to nie będzie dobrze" [WIDEO]

Piłkarze Legii Warszawa w niedzielne popołudnie niemal stracili szanse na mistrzostwo Polski. Tylko zremisowali przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok 1:1 (1:0). W efekcie wciąż mają siedem punktów straty do prowadzącej Jagiellonii. Do końca sezonu zostało tylko siedem kolejek.

REKLAMA

Oto winny gigantycznych problemów Legii

- Gdybyś Ty miał wskazać winnego, tego co dzieje się w Legii, to byłby to raczej Jacek Zieliński, a nie Kosta Runjaić? - spytał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, prowadzący poniedziałkowy program Sport.pl LIVE.

Zobacz wideo Oto winny gigantycznych problemów Legii

- Byłby to Dariusz Mioduski. To on jest właścicielem klubu i to on tak naprawdę od marca 2017 roku samodzielnie rządzi Legią. To on podjął kilka dramatycznych dla Legii decyzji, które doprowadziły ją do trudnej sytuacji finansowej, do tego, że klub bił się o utrzymanie, co kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia - m.in. odpowiedział Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Oprócz niego gościem programu był też Leszek Ojrzyński, były trener m.in. Rakowa Częstochowa, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Stali Mielec, Wisły Płock czy Arki Gdynia.

Cały program można obejrzeć w linku poniżej:

Program "Sport.pl LIVE" mogą Państwo oglądać w każdy poniedziałek o godz. 20 w Sport.pl i Gazeta.pl. Dostępny jest on też w mediach społecznościowych. W trakcie programu eksperci rozmawiają o najważniejszych kwestiach ze świata sportu, zarówno na polskich, jak i międzynarodowych arenach. Zapraszamy w imieniu dziennikarzy Sport.pl: Konrada Fersztera, Dawida Szymczaka, Kacpra Sosnowskiego i Dominika Wardzichowskiego.