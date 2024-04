Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko. "Ogniska rozpalałby się codziennie" [WIDEO]

Kibice Legii Warszawa w niedzielne popołudnie po remisie ich ulubieńców u siebie z Jagiellonią Białystok 1:1 (1:0) po raz kolejny przeżyli w tym sezonie olbrzymie rozczarowanie. Po odpadnięciu w ćwierćfinale Pucharu Polski mają już marne szanse na zwycięstwo w lidze. Warszawianie siedem kolejek przed końcem sezonu, tracą bowiem do Jagiellonii aż siedem punktów.

Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

- Gdy myślałem, kto mógłby w tym chaosie ogarnąć drużynę Legii Warszawa, to przyszło mi do głowy jedno bardzo nieoczywiste nazwisko: Goncalo Feio - powiedział Dominik Wardzichowski, prowadzący poniedziałkowy program Sport.pl LIVE.

- Feio rozmawiał już z Bogusławem Leśnodorskim. O ile dobrze pamiętam, było to przy okazji zatrudniania Stanisława Czerczesowa, kiedy Feio był szefem działu analiz Legii. Wtedy Feio przyszedł do Leśnodorskiego i miał autentyczne pretensje, czemu trenerem został Rosjanin, a nie on. Nie podważając jego warsztatu trenerskiego, z jego wybuchowością, ambicjami, to niekoniecznie byłby człowiek odpowiedni dla Legii - powiedział Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl. Wskazał też trenera, który powinien być marzeniem Legii Warszawa. Kogo? Zobaczcie sami, w linku powyżej.

