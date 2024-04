Ależ walka o puchary w Ekstraklasie! Było 0:1 i wtedy nastąpił zwrot [WIDEO]

Już przed meczem wiadome było, że zapisze się on w historii piłkarskiej Ekstraklasy. - Do frekwencyjnego rekordu XXI wieku brakuje dokładnie 1727 kibiców - taką informację podał Dominik Mucha. Kibice Zagłębia sprostali wyzwaniu. Na stadionie w Lubinie zasiadło 4278 kibiców. Łącznie mecze w 27. kolejce Ekstraklasy oglądało więc ponad 143 tysiące ludzi. To najwyższa łączna frekwencja w XXI wieku.

Kurminowski z udziałem przy golach. Dla obu drużyn

Zagłębie w poniedziałkowy, wyjątkowy ciepły kwietniowy wieczór, chciało przedłużyć serię meczów bez porażki, która przed starciem z Górnikiem wynosiła sześć spotkań. Nadzieję na to miał dać duet napastników Dawid Kurminowski - Juan Munoz. Waldemar Fornalik po raz drugi z rzędu zdecydował się posłać w bój obu snajperów. Ten pierwszy na wiosnę znajduje się zresztą w dobrej formie - cztery gole w pięciu poprzednich meczach przemawiały same za siebie.

Górnik bez nieobecnego Lukasa Podolskiego chciał z kolei wrócić na zwycięskie tory po porażce z Legią Warszawa. Wcześniej pokonywali Jagiellonię i Raków. Remisowali z Lechem. Wobec absencji największej gwiazdy klubu w rolę liderów wcielić się mieli Adrian Kapralik i Lawrence Ennali. W pierwszym składzie nie zabrakło Dominika Szali, którego nazwisko w ostatnich tygodniach przewijało się w kontekście... reprezentacji Polski. Podczas wielkanocnego spotkania z Legią z trybun obserwował go nawet Michał Probierz. Spotkanie z Zagłębiem było ósmym z rzędu, w którym Jan Urban postawił na niespełna 18-letniego defensora.

Już od pierwszych minut oba zespoły starały się grać w piłkę. Bartosz Kopacz mógł, a nawet powinien otworzyć wynik, ale jego strzał głową minął lewy słupek bramki strzeżonej przez Bielicę. W odpowiedzi - zaledwie 120 sekund później - Sebastian Musiolik trafił prosto w Dioudisa. Gospodarze co jakiś czas próbowali długimi piłkami uruchamiać Tomasza Pieńkę. Po jednej z takich sytuacji wpadł on w pole karne i w ostatniej chwili został zablokowany przez Kryspina Szcześniaka.

To, co nie udało się Pieńce, udało się Dawidowi Kurminowskiemu. W 28. minucie Górnik próbował wyprowadzić piłkę z własnej połowy, ale przed jednym z zawodników zabrzan jak spod ziemi wyrósł Michał Nalepa. Przerwał akcję twardym i zdecydowanym odbiorem, z którego wyszła asysta do napastnika Zagłębia, który uderzył sprzed pola karnego. Strzał był niezwykle precyzyjny i trafił do siatki.

Droga od bohatera do antybohatera bywa jednak krótka. Tak też stało się w tym przypadku. Zaledwie dziewięć minut później, po rzucie rożnym Górnika, piłka powędrowała w pole karne. Spadła pod nogi snajpera Zagłębia, a ten niefortunnie wyłożył ją Szymonowi Czyżowi. Pomocnik gości bez zastanowienia płaskim strzałem pokonał Dioudisa.

Ennali zadecydował. Niemiec bohaterem Górnika

Na początku drugiej połowy spotkanie straciło swoje tempo. W zespole gości na słowa pochwały zasługiwał Lawrence Ennali. Jako jedyny próbował się wziąć na siebie ciężar gry i spróbować czegoś nieszablonowego. Jego strzał sprzed pola karnego minimalnie minął okienko bramki gospodarzy. Dodatkowo na uwagę zasługiwała jego praca w defensywie. To właśnie Ennali niezliczoną ilość razy wracał za Tomaszem Pieńką.

Zarówno Waldemar Fornalik, jak i Jan Urban starali się wpłynąć na losy spotkania zmianami. Szansę z ławki dostali Mateusz Wdowiak i Tomasz Makowski, a także Piotr Krawczyk. Ten ostatni w 66. minucie wyprowadził Górnika na prowadzenie. I choć asystę przy jego trafieniu zanotował Erik Janza, to kluczową postacią okazał się Ennali. Niemiec w fantastyczny sposób ograł Bartosza Kopacza i wyłożył piłkę kapitanowi gości. Ten odnalazł podaniem Krawczyka, który znalazł sposób na pokonanie Dioudisa.

Stracona bramka zmobilizowała Zagłębie. Gospodarze dobrze zareagowali na stratę drugiego gola. Bliski wyrównania był Michał Nalepa, a Serhij Bułeca strzałem sprzed pola karnego postraszył Bielicę. Ostatecznie wynik nie uległ jednak już zmianie. Górnik wygrał w Lubinie i dzięki temu zbliżył się do Pogoni Szczecin na dystans zaledwie dwóch punktów. Zabrzanie stali się najlepiej punktującym zespołem 2024 roku. Do spółki z Widzewem Łódź w ośmiu spotkaniach w tym roku wywalczyli po 16 punktów.

Warto dodać, że zarówno zabrzanie, jak i lubinianie mogą rozdawać karty w walce o mistrzostwo Polski. Górnik w dwóch najbliższych kolejkach zagrają ze Śląskiem (14.04) i Rakowem (19.04), a sezon zakończą wyjazdem do Szczecina. Lubinianie 20 kwietnia podejmą Jagiellonię, a w planach mają jeszcze spotkania z Rakowem i Legią.

Zagłębie Lubin 1:2 Górnik Zabrze (1:1)

Gole: Dawid Kurminowski '28 - Szymon Czyż '37, Piotr Krawczyk '66