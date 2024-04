Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa?! To już niemal koniec. Kibice zdecydowali

- O co jeszcze gramy w tym sezonie? Już odpowiadałem na to pytanie. Dla mnie liczy się to, byśmy w każdym meczu wygrywali. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale na górze tabeli wciąż jest ścisk. Jagiellonia wygląda stabilnie, to dobra drużyna, ale wszystko jest jeszcze możliwe - mówił po niedzielnym hicie ekstraklasy Kosta Runjaić. Tak jakby jeszcze miał nadzieję, jeszcze się łudził, że to Legia wyprzedzi w końcówce sezonu pozostałe drużyny i zgarnie tytuł mistrza Polski. Szanse są już jednak tylko iluzoryczne. Kibice tracą cierpliwość, domagają się zmian, a my w programie Sport.pl LIVE zastanowimy się, co dalej? Czy misja Runjaicia i Jacka Zielińskiego powinna dobiec końca? Czy kontrakt z Josue powinien zostać przedłużony i czy Dariusz Mioduski ma plan na przyszłość? Zapraszamy do oglądania:

Do końca sezonu ekstraklasy zostało siedem kolejek, a do liderującej Jagiellonii Legia traci już siedem punktów. Dodatkowo, tylko do końca kwietnia drużyna Runjaicia zagra mecze z Rakowem (na wyjeździe), Śląskiem (u siebie) i Stalą (na wyjeździe), która w tym roku - obok Widzewa - jest najlepiej punktującym zespołem w ekstraklasie.