Runajić nie wytrzymał. Dosadnie odpowiedział dziennikarzom Canal+ [WIDEO]

Legia Warszawa w zimowym oknie transferowym sprzedała Bartosza Slisza do Atlanty United (za 3,2 mln euro). W jego miejsce sprowadziła Qendrima Zybę (wypożyczenie z opcją wykupu z FC Ballkani), który na razie nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Quendrim Zyba rozczarowuje w Legii. Kosta Runjaić zabrał głos. "Przyszedł ze słabszej ligi"

Kosowianin wybiegł w pierwszym składzie na mecz 1/16 Ligi Konferencji Europy z Molde (2:3). Prezentował się źle, przez co Kosta Runjaić ściągnął go w przerwie i od tamtego czasu nie dał mu wielu szans. W meczach z Widzewem Łódź (0:1), Górnikiem Zabrze (3:1) i Jagiellonią Białystok (1:1) pomocnik łącznie rozegrał 16 minut, stąd pojawiają się pytania o zasadność jego dalszego pobytu w klubie.

Po spotkaniu z białostoczanami temat ten poruszono w programie "Liga+Extra". Na antenie Canal+ Runajić bronił swojego piłkarza i podkreślił, że ma szerszy ogląd sytuacji. - Nie mówmy tylko o jakości. On ma potencjał, to młody zawodnik, który potrzebuje czasu. W połowie sezonu przyszedł ze słabszej ligi, tutaj zetknął się z zupełnie innym sposobem grania. My też trochę się zmieniliśmy, nie graliśmy wszystkich meczów tak, jak chciałem. (...) Z Jagiellonią straciliśmy tego gola nie przez Zybę, ale ze względu na proste błędy. W moim odczuciu w tej sytuacji mogliśmy się lepiej bronić - powiedział.

Kosta Runjaić mówi wprost ws. Qendrima Zyby i Bartosza Slisza. "Każdy to wie"

Trener Legii wyjaśnił, że 23-latkowi będzie trudno wejść w buty Slisza, który prezentuje wysoki poziom. - Jeśli tracisz reprezentanta jak Slisz, który rozegrał niesamowite spotkanie z Walią, to nie da się zastąpić go piłkarzem, który przychodzi z takiego poziomu. Każdy to wie - stwierdził.

Ze słów trenera można wywnioskować, że nie skreśla Zyby i przed końcem sezonu da mu kolejne szanse. Legia rozegra jeszcze siedem spotkań, najbliższe w sobotę 13 kwietnia, gdy zmierzy się z Rakowem Częstochowa.