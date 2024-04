Oto tabela ekstraklasy po niedzieli. Katastrofa Legii i Rakowa

W 27. kolejce ekstraklasy nie brakowało meczów o dużej wadze. Do tej pory najważniejszymi wynikami były porażka Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom (1:2) i zwycięstwo Śląska Wrocław z Wartą Poznań (2:1) po golu w doliczonym czasie gry. Niedzielne mecze zamieszały jednak jeszcze więcej w czołówce ligi.

Zmiany w tabeli po hitach ekstraklasy. Kolejni kandydaci w walce o mistrzostwo Polski

Na przystawkę w niedzielnych zmaganiach Widzew Łódź ograł Piasta Gliwice 1:0 i awansował na ósme miejsce w lidze. Ważniejsze spotkanie rozpoczęło się jednak o 15:00 w Poznaniu, gdzie Lech podjął Pogoń Szczecin. Miejscowi wygrali 1:0 po golu Mikaela Ishaka i dzięki temu wciąż liczą się w walce o mistrzostwo kraju. Piłkarze Mariusza Rumaka awansowali na trzecią lokatę w tabeli, a szczecinian zepchnęli na miejsce szóste.

Niezwykle ważne było również spotkanie pomiędzy Legią a Jagiellonią. Pierwsi chcieli wygrać i dołączyć do czołowej czwórki ligi, a drudzy walczyli o to, by utrzymać przewagę nad resztą.

Mecz na szczycie zakończył się jednak remisem 1:1, co dla obu zespołów nie jest zbyt satysfakcjonujące. Podział punktów oznacza, że Jagiellonia ma 52 "oczka" i już tylko dwa przewagi nad Śląskiem, a Legia z 45 punktami na koncie zrównała się z czwartym Rakowem i jest piąta. W tym momencie zarówno Legia jak i Raków (wicemistrz i mistrz Polski) są poza pucharami. Coraz więcej wskazuje na to, że co najmniej jedna z tych drużyn nie będzie reprezentować Polski na arenie międzynarodowej w przyszłym sezonie. To oznaczałoby katastrofę wizerunkową i finansową dla tych drużyn.

Wyniki 27. kolejki ekstraklasy:

Cracovia - ŁKS Łódź 2:2

Radomiak Radom - Raków Częstochowa 2:1

Korona Kielce - Stal Mielec 1:0

Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice 0:0

Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1

Widzew Łódź - Piast Gliwice 1:0

Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1:0

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:1

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze - poniedziałek 8 kwietnia o 19:00

Tabela ekstraklasy po niedzielnych meczach 27. kolejki: