Ależ walka o ekstraklasę. Wygrali w dziesiątkę po golu w 93. minucie [WIDEO]

Mecz GKS-u Katowice z Lechią Gdańsk był hitem I ligi. Obie drużyny od przerwy zimowej są w rewelacyjnej formie i poważnie liczą się w grze o awans do ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się w niezwykły sposób, albowiem grający w osłabieniu katowiczanie tuż przed końcem strzelili gola na wagę zwycięstwa. W ten sposób zmniejszyli stratę w tabeli do gdańszczan, którzy nie dość, że nie odzyskali pozycji lidera, to jeszcze zakończyli wspaniałą serię.

