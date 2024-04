Kibice Legii przerwali mecz z Jagiellonią. "Żyleta" stanęła w płomieniach [WIDEO]

- Miasto lidera, Białystok miasto lidera - krzyknęli kibice Jagiellonii, którzy sektor gości zapełnili już godzinę przed meczem. Na pozostałych trybunach było wtedy jeszcze dość pusto, ale już można było usłyszeć gwizdy, a później też wzajemne wyzwiska.

O tym, że w niedzielę przy Łazienkowskiej będzie komplet, wiadomo było od środy. Frekwencja to największy pozytyw Legii w tym sezonie. Nie inaczej było podczas niedzielnego meczu z Jagiellonią, gdy stadion znowu był wypełniony do ostatniego miejsca. Mecz rozpoczął się tradycyjnie od odśpiewania "Snu o Warszawie", ale też od oprawy na "Żylecie", czyli trybunie, gdzie od lat prowadzony jest zorganizowany doping.

Legia - Jagiellonia. Dym zasłonił całe boisko

Sektorówka z napisem "Warriors" [wojownicy], czerwone i zielone kartony, ale też świece dymne. Początkowo odpalone za górnymi krzesełkami na "Żylecie", ale później też za tymi tuż przy boisku. Konkretnie w ósmej minucie, kiedy doszły do tego też odpalone race i po chwili wszechobecny dym, który zmusił sędziego Szymona Marciniaka do przerwania spotkania. Tak zaczął się niedzielny mecz Legii z Jagiellonią.

Arcyważny mecz przede wszystkim dla drużyny Kosty Runjaicia, która przed tą kolejką zajmowała piąte miejsce w tabeli - do liderującej Jagiellonii traciła siedem punktów. Porażka w Warszawie w zasadzie oznacza to, że Legia wypisze się z walki o mistrzostwo Polski. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania >>