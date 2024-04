Czekali na to od 21 lat. Widzew zadziwia w ekstraklasie [WIDEO]

Długo wydawało się, że piękne, niedzielne popołudnie w Łodzi można było spędzić w bardziej emocjonujący sposób, niż oglądając mecz Widzewa z Piastem Gliwice. Chociaż kibice gospodarzy dopingowali przez cały mecz, to emocje w spotkaniu pojawiły się dopiero w ostatnich 20 minutach. Widzew wygrał 1:0, zanotował czwartą wygraną z rzędu na własnym stadionie, co jest najlepszym wynikiem od blisko 21 lat! Z kolei Piast niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej.

