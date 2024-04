Na początku marca Raków Częstochowa ograł aż 4:0 Lecha Poznań. Wówczas wydawało się, że podopieczni Dawida Szwargi wracają na odpowiednie tory po nieudanym starcie rundy wiosennej, jednakże w pięciu następnych meczach wygrali tylko raz. Mistrzowie Polski zdołali pokonać jedynie Koronę Kielce w zaległym spotkaniu. Zremisowali z trzema beniaminkami: Puszczą, ŁKSem oraz Ruchem - ze wszystkimi po 1:1. W piątek ulegli natomiast Radomiakowi 1:2.

"Po meczu z Puszczą byłem zły. Po Ruchu rozgoryczony. Dziś nie jestem w stanie opisać tego uczucia… Uwierzcie, że przeżywam to co najmniej równie mocno jak Wy. Dziś jednak nie będzie żadnych decyzji. Na początku tygodnia ogłosimy czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania" - napisał na Twitterze Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, krótko po ostatnim gwizdku sędziego w Radomiu.

To otwarta deklaracja, że pod Jasną Górą może dojść do zmiany szkoleniowca. Do końca sezonu pozostało siedem meczów, a Raków walczy o prawo do gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Na razie zajmuje trzecie miejsce, ale w niedzielę może zostać wyprzedzony przez Legię, Lecha lub Pogoń.

Sensacyjne informacje ws. mistrzów Polski przekazał dziennikarz Meczyki.pl Janusz Basałaj. - Rozmawiałem z osobą, która jest bardzo dobrze poinformowana w polskiej piłce, że Marek Papszun być może wróci do Rakowa. Taka opcja jest możliwa - powiedział podczas programu Pogadajmy o piłce na kanale YouTube Meczyki.pl. - Wróciłby na stare śmieci. Klub zna dobrze, właściciela i piłkarzy tak samo. Same plusy - dodał.

Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, mielibyśmy do czynienia z ogromną sensacją. Marek Papszun opuścił Raków Częstochowa latem 2023 roku po zdobyciu mistrzostwa Polski. Chciał odpocząć, a w dodatku media sugerowały, że widział ograniczenia w rozwoju klubu. Od tamtej pory nie prowadził żadnego zespołu.