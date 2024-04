Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok. Kiedy mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia w tym meczu będzie chciała przedłużyć serię zwycięstw do trzech z rzędu. Wicemistrzowie Polski po kilku kiepskich wynikach - remisy z Puszczą (1:1) i Koroną (3:3), porażka z Widzewem (0:1) - pokonali Piasta Gliwice (3:1) i Górnika Zabrze (3:1). Tym samym wciąż mogą marzyć o mistrzostwie Polski.

Jagiellonia na drodze do mistrzostwa. Legia ją powstrzyma?

Tylko że w obecnym sezonie takie marzenia ma więcej drużyn. Jagiellonia Białystok, która przyjeżdża teraz do Warszawy, jest na ten moment liderem i to się po tej kolejce nie zmieni. W sobotę Śląsk Wrocław pokonał Wartę Poznań i jest drugą drużyną w tym sezonie, która przekroczyła barierę 50 punktów. W ligowej czołówce są jeszcze Raków Częstochowa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. W przypadku zwycięstwa z Jagiellonią, Legia może awansować na 3. miejsce w tabeli i sama przybliży się do mistrzostwa Polski. Warszawianie będą też liczyć na remis we wcześniejszym meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin.

Jagiellonia na pewno spróbuje zagrać w Warszawie na swoich warunkach. Białostoczanie w obecnym sezonie mają najlepszą ofensywę w lidze - strzelili aż 62 gole - i będą chcieli utrzymać czteropunktową przewagę nad drugim Śląskiem Wrocław, którą mieli przed rozpoczęciem kolejki. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca są podrażnieni i odrobinę zmęczeni. W środku tygodnia zagrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski. Ten mecz po 120 minutach wygrali zawodnicy Pogoni (2:1).

Za to w ekstraklasie Jagiellonii szło ostatnio bez zarzutu. W poprzedniej kolejce wygrała ona aż 6:0 z ŁKS-em Łódź, a wcześniej odniosła wyjazdowe zwycięstwo w meczu z Radomiakiem Radom (2:0), gdzie w obecnej kolejce potknęli się mistrzowie Polski, a u siebie pokonała Śląska Wrocław (3:1). W powstrzymaniu tej serii piłkarzom Legii spróbują pomóc kibice, którzy w niedzielę zapełnią stadion.

Spotkanie Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok rozpocznie się w niedzielę 7 kwietnia o godzinie 17:30. Transmisję z tego meczu przeprowadzą kanały Canal+ oraz Canal+ 4K Ultra HD. Starcie obu drużyn będzie można obejrzeć też za pomocą platformy streamingowej Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.