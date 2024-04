Sceny w Ekstraklasie! Sensacja wisiała w powietrzu. Gol w doliczonym czasie [WIDEO]

Śląsk Wrocław przed meczem z Wartą Poznań rozegrał wiosną siedem meczów, w których wygrał tylko raz. Jeśli piłkarze Jacka Magiery chcieli jeszcze włączyć się poważniej w walkę o mistrzostwo Polski i europejskie puchary, nie mogli sobie w sobotni wieczór pozwolić na jakiekolwiek potknięcie. Tym bardziej że w następnych kolejkach czekają go dwa bardzo trudne wyjazdy - do Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Warta Poznań jednak liczyła na oddalenie się od strefy spadkowej, nad którą przed pierwszym gwizdkiem Pawła Raczkowskiego miała tylko dwa punkty przewagi.

W składach obu zespołów nie brakowało zaskoczeń. Śląsk Wrocław nie mógł skorzystać z dwóch podstawowych pomocników - Petra Schwarza i Patricka Olsena, a trener Jacek Magiera na to spotkanie przeszedł na ustawienie z trójką stoperów i wystawił tylko trzech ofensywnych zawodników - Matiasa Nahuela Leivę, Erika Exposito i Patryka Klimalę. Niespodzianką po stronie gości była z kolei obecność dwóch klasycznych napastników - Adama Zrelaka i Martona Eppela kosztem m.in. Kajetana Szmyta, który wylądował na ławce rezerwowych.

Exposito znów zbawcą Śląska! Wicelider męczył się z grającą w "10" Wartą do samego końca

Pierwsza połowa nie była wielkim widowiskiem, a sytuacji w niej było jak na lekarstwo. W 14. minucie piłkę w pole karne dośrodkował Erik Exposito, przepuścił ją Patryk Klimala, a przed bramką Warty nie sięgnął jej Jehor Macenko. Bliźniacza akcja do tej, która przyniosła Śląskowi gola w Gliwicach, tym razem nie zakończyła się pokonaniem bramkarza rywali.

W kolejnych minutach na murawie we Wrocławiu działo się niewiele, aż w 26. minucie wszystkich powoli przysypiających wybudził Matias Nahuel Leiva. Argentyński pomocnik Śląska Wrocław fantastycznie huknął z 20 metrów, czym zupełnie zaskoczył Jędrzeja Grobelnego. Śląsk objął prowadzenie 1:0. Co ciekawe, był to pierwszy gol wrocławian w pierwszych 45 minutach od meczu z Cracovią (1:0) rozegranego 10 listopada ubiegłego roku.

Tak naprawdę więcej w pierwszej połowie już się nie wydarzyło. Sędzia Paweł Raczkowski zakończył po 47 minutach koszmarną dla Warty pierwszą część spotkania, w której drużyna z Poznania nie oddała żadnego strzału, nawet niecelnego.

W 46. minucie pierwszy strzał na bramkę Śląska Wrocław był autorstwa... Erika Exposito, ale uderzenie głową w kierunku własnej bramki Hiszpana pewnie złapał Rafał Leszczyński. Trzy minuty później sytuacja Warty jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy za ostry faul na Tommasie Guercio drugą żółtą i czerwoną kartkę obejrzał wahadłowy gości Tomas Prikryl.

Ale że to jest nasza piękna ekstraklasa, to siedem minut po wyrzuceniu z boiska Czecha padł... gol wyrównujący dla Warty! Po dośrodkowaniu Miguela Luisa w piłkę w polu karnym nie trafił Adam Zrelak, a Łukasz Bejger interweniował na tyle niefortunnie, że trafił do własnej siatki. Warta wciąż była bez strzału, choćby niecelnego, a remisowała ze Śląskiem 1:1.

Śląsk próbował błyskawicznie odpowiedzieć, a Bejger szybciutko zrehabilitować się za swojaka. Młodzieżowiec w barwach wrocławian huknął celnie z dystansu, a lecącą pod poprzeczkę piłkę świetnie odbił Jędrzej Grobelny.

W 70. minucie po rzucie wolnym dla Śląska doszło do sporej kontrowersji w polu karnym Warty. Gospodarze sygnalizowali zagranie ręką Martona Eppela. Sędzia Raczkowski wprost mówił piłkarzom, że sytuacji po prostu nie widział, a na VAR uznano, że przewinienia nie było. Chwilę później groźnie było po drugiej stronie boiska. Po strzale z dystansu Mateusza Kupczaka i rykoszecie bramkarz Śląska Rafał Leszczyński tylko obserwował lecącą piłkę, ale ta nieznacznie minęła jego bramkę. W końcówce spotkania uderzenie z ostrego kąta Piotra Samca-Talara obronił Jędrzej Grobelny.

Sędzia Paweł Raczkowski doliczył do tego spotkania aż siedem minut, ale gospodarze nie potrzebowali aż tylu, by wyjść na prowadzenie. Już w pierwszej doliczonej minucie po akcji Piotra Samca-Talara z piłką świetnie obrócił się w polu karnym Erik Exposito i eleganckim strzałem słabszą prawą nogą pokonał Grobelnego, przesądzając o zwycięstwie Śląska nad Wartą 2:1.

Dzięki temu zwycięstwu Śląsk Wrocław ma już 50 punktów i umocnił się na drugim miejscu w tabeli ze stratą zaledwie jednego punktu do prowadzącej Jagiellonii Białystok, która w niedzielę zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. W kolejnym meczu z Górnikiem Zabrze na wyjeździe zespół Jacka Magiery będzie jednak musiał sobie radzić bez Erika Exposito, który obejrzał w sobotę czwartą żółtą kartkę. Warta Poznań pozostaje czternasta z dorobkiem 28 punktów i dwoma punktami przewagi nad szesnastą Puszczą Niepołomice.