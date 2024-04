Legendarny polski klub jedną nogą w I lidze. Ten mecz musieli wygrać [WIDEO]

Sobotni mecz z Puszczą Niepołomice na Stadionie Śląskim był dla Ruchu Chorzów meczem praktycznie ostatniej szansy. Przed tym spotkaniem zespół Janusza Niedźwiedzia tracił do bezpiecznej strefy aż osiem punktów, a z kim zdobywać punkty, jak nie z innym beniaminkiem i to na własnym stadionie. Tyle że Puszcza także znalazła się na musiku, bo po wygranej Korony Kielce nad Stalą Mielec 1:0 drużyna Tomasza Tułasza także znalazła się "pod kreską".

Ruch Chorzów coraz bliżej I ligi. Nie wygrał w "meczu o życie"

Ależ to był słaby mecz! Starcie w Chorzowie oglądało się naprawdę bardzo, ale to bardzo źle. W pierwszej połowie oba zespoły oddały po jednym celnym strzale - z ostrego kąta bramkarza przeciwnika próbowali pokonać kolejno Artur Craciun (Puszcza), a następnie Adam Vlkanova (Ruch), ale w obu przypadkach do zaskoczenia golkipera było naprawdę daleko.

W drugiej części spotkania na pierwszą dobrą sytuację trzeba było czekać do 63. minuty, gdy po rzucie rożnym dla Puszczy ponownie groźnie uderzał Craciun. Tym razem Mołdawianin strzelał głową, ale obił jedynie poprzeczkę bramki Ruchu.

W 70. minucie szansę dla Ruchu mógł mieć Miłosz Kozak, ale nie zdążył do bezpańskiej piłki w polu karnym przed bramkarzem Oliwierem Zychem, który zaliczył skuteczną i bardzo ważną interwencję. A gdy chwilę później golkiper Puszczy obronił strzał z bliska Filipa Starzyński, to i tak zaraz usłyszał gwizdek, bo pomocnik gospodarzy był na wyraźnym spalonym.

Na dziesięć minut przed końcem fantastyczną okazję dla gospodarzy zmarnował Robert Dadok, który po płaskim dośrodkowaniu Miłosza Kozaka posłał piłkę z sześciu metrów "Panu Bogu w okno".

Ruch naciskał do końca, a Puszcza z prezesem Markiem Bartoszkiem w sektorze gości (!) wydawała się szanować remis, mimo że nie dawał on jej wyjścia ze strefy spadkowej. Zespół z Niepołomic jednak niejednokrotnie grał na czas, za co żółtą kartkę obejrzał bramkarz Oliwier Zych.

Ostatecznie w Chorzowie bramki nie padły i trudno, aby było inaczej, skoro z 19 strzałów Ruchu tylko jeden był celny, a do tego niegroźny. W doliczonym czasie gry z boiska wyleciał Robert Dadok za uderzenie w twarz Michała Koja i Ruch kończył mecz w dziesiątkę. Żeby tego było mało, mogli go przegrać, bo tuż po tym zdarzeniu z tego rzutu wolnego w poprzeczkę trafił Michał Walski.

Ruch zremisował z Puszczą Niepołomice 0:0, co oznacza, że oba zespoły pozostają w strefie spadkowej. Ale o ile Puszcza do bezpiecznego miejsca traci tylko punkt, tak siedmiopunktowa strata "Niebieskich" jeszcze bardziej przybliżyła ich do I ligi.