Podolski nie wytrzymał. Zupełnie puściły mu hamulce. "To się w końcu rozp****i"

W klubie piłkarskie wyniki czysto sportowe to na pierwszy rzut oka najważniejszy element. Jednak strefa organizacyjna jest również bardzo istotnym elementem funkcjonowania. Z tym w zabrzańskim klubie nie jest najlepiej. O czym niejednokrotnie wspominali piłkarze Górnika w rozmowie z mediami.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki PGE Rysic Rzeszów blisko finału TAURON Ligi. Katarzyna Wenerska oceniła pierwszy mecz półfinałowy

Brak pomysłu na funkcjonowanie klubu. Gdzie zmierza Górnik?

Podolski nie po raz pierwszy publicznie krytykuje strukturę organizacyjną, jaka ma miejsce w Górniku. Tym razem w rozmowie z Piotrem Koźmińskim dla portalu WP Sportowe Fakty opowiedział o aktualnej sytuacji.

- Ja czegoś takiego w klubach, gdzie grałem, nie widziałem. Jeśli ktoś mi powie, że to normalne, iż w klubie nie ma dyrektora sportowego czy prezesa itd, no to… To ja się nie zgadzam - wspomina zawodnik.



W grudniu z klubu odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz prezes Adam Matysek. Obaj złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk, które zostały przyjęte przez władze klubu. Podolski zapytany o to dlaczego tak się źle dzieje się w klubie, mówi:



- Odpowiedź jest prosta: za dużo polityki. Teraz będą wybory samorządowe. Jak jadę przez Zabrze, to już nie widzę zielonej przestrzeni, bo wszystko jest poobklejane plakatami kandydatów. I każdy chce coś na Górniku ugrać. Polityka i sport to nie jest dobre połączenie, to się nigdy dobrze nie kończy. Dziwnym trafem wszyscy, którzy przyszli do klubu z zewnątrz odeszli. Milik, Matysek i wielu innych. I każdy w wywiadach mówi podobnie, to co ja. To nie przepadek. Tak się funkcjonować nie da. To odpowiedzialność właściciela, czyli miasta - tłumaczy.

Mistrz Świata z 2014 roku z kadrą Niemiec od momentu pojawienia się w klubie wspiera go także poza boiskiem. - Dzięki mnie Górnik ma tańsze obozy, pomogłem Akademii, sponsorowałem odwadnianie boiska, załatwiłem sprzęt do naszej kuchni czy siłowni - ujawnia. Podkreśla przy tym, że sytuacja jest trudna, ale obecnie klub znajduje się w położeniu, z którego może spaść jeszcze niżej. To oznacza, że wymaga natychmiastowej reakcji od strony organizacyjnej.

- Nie, to trzeba mówić tu i teraz. Bo ja się naprawdę martwię, że to się w końcu rozpier**** - powiedział, nie gryząc się przy tym w język.

Tragiczna sytuacja klubu. Co można zrobić, aby ją zmienić?

Z wcześniejszych wypowiedzi jasno wynika, gdzie leży problem Górnika i Podolski zapytany o rozwiązanie sytuacji, mówi wprost: - Nadszedł czas, aby rozdzielić piłkę od polityki. Bo bez tego ten klub nie pójdzie do przodu. Jestem tu trzy lata i stoimy w miejscu pod wieloma względami.



Podolski do Górnika Zabrze dołączył w 2021 roku. Na temat tego transferu rozpisywały się media na całym świecie. Od tamtej pory rozegrał w Ekstraklasie 76 spotkań, zdobywając 18 bramek.