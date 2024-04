Rumak odpalił się na konferencji i się zaczęło. Gigantyczna burza

Pod wodzą Mariusza Rumaka Lech Poznań zaliczył bardzo obiecujący start rundy wiosennej i wygrał z Zagłębiem Lubin (2:0) oraz Jagiellonią Białystok (2:1). Potem już tak dobrze nie było, w sześciu meczach ligowych poznanianie zdobyli sześć punktów (wygrana i trzy remisy), odpadli też z Pucharu Polski. Drużyna zaczęła być mocno krytykowana, a w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomym konflikcie trenera z piłkarzami. To spotkało się ze zdecydowaną reakcją.

Mariusz Rumak dał upust emocjom na konferencji prasowej. "Trochę się ze mnie wylało"

Na piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Pogonią Szczecin Rumak zdementował nieprawdziwe jego zdaniem doniesienia o konflikcie w szatni. Odniósł się również do negatywnych wpisów pojawiających się w mediach społecznościowych.

- Pojawiają się insynuacje, to są bzdury. Frustraci, którzy nie mają pojęcia o tym, co się dzieje, wypisują coś na Twitterze. Tacy ludzie chcą zaistnieć przez moment. Przez siedem dni chce być panem świata. Za chwilę się schowa do swojej norki, bo wygramy. Albo przegramy i dalej będzie pisał, że miał rację. Ja to muszę zaakceptować, chociaż jako człowiek wewnętrznie tego nie akceptuję, bo mam inny wymiar człowieczeństwa niż to. Taki jest świat, ten świat niestety zwariował i idzie w tę stronę - pieklił się. Potem przyznał, że "trochę się z niego wylało". (Fragment można zobaczyć od 14:50 poniższego wideo).

Gorąca dyskusja po słowach Mariusza Rumaka. "Musi zrozumieć"

Wypowiedź szkoleniowca odbiła się szerokim echem w sieci. Głos zabrali dziennikarze oraz kibice. "Rozumiem złość trenera, bo faktycznie ostatnie doniesienia o wyzwiskach w szatni - z moich informacji - nie są prawdziwe i chciał się do tego odnieść w mocny sposób. Może faktycznie niepotrzebnie się uniósł i zabrakło trochę doświadczenia, bo można było to ująć nieco inaczej, a akurat to doświadczenie powinien mieć" - napisał Dawid Dobrasz, dziennikarz portalu Meczyki.pl.

"Najgorsze co może spotkać klub piłkarski to brak takich "frustratów" na Twitterze, brak pobudzania emocji wśród kibiców, nawet negatywnych. Trener Rumak musi zrozumieć, że dopóki kibice są sfrustrowani, to im zależy, a bez nich klub nie istnieje. Ambicje i oczekiwania są ogromne" - ocenił Kuba Szlendak.

Część fanów podeszła do sprawy z większym dystansem. "Brakowało tylko, żeby powiedział jak KK (Karol Klimczak, prezes Lecha - red.), że prawdziwi kibice, spotykając go w aptece czy spożywczaku, pozdrawiają serdecznie i gratulują sukcesów", "Przepraszam wszystkich kibiców Lecha Poznań za wypisywanie złych rzeczy o Mariuszu Rumaku. Przeze mnie Lech gra tak słabo i psuje trenerowi wyniki" - ironizowali. A niektórzy bronili słów szkoleniowca. "Akurat bardzo mądre słowa w tym przypadku" - czytamy.

Mecz Lecha Poznań z Pogonią Szczecin zostanie rozegrany w niedzielę 7 kwietnia o godzinie 15:00. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.