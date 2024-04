Media: Piłkarz Legii Warszawa na wylocie. Totalny niewypał

Legia Warszawa wciąż ma jeszcze szansę, by powalczyć o triumf na krajowym podwórku, ale ten sezon nie jest najlepszy dla wicemistrzów Polski. Dlatego też władze klubu w lecie będą musiały dokonać zmian w składzie, co oznacza nie tylko nowych piłkarzy, ale również pożegnanie z kilkoma obecnymi. TVP Sport informuje, że Legia ma już wytypowane nazwiska zawodników, który odejdą z klubu już w lecie. A co z kilkoma, którym wygasają kontrakty?

