Borek nie wytrzymał, mówiąc o Legii. "To jest wstyd"

Legia Warszawa jeszcze nie składa broni w walce o mistrzostwo Polski! Zespół Kosty Runjaicia w poniedziałek zwyciężył na niezdobytym od początków października stadionie w Zabrzu, pokonując Górnika 3:1 po golach Tomasa Pekharta, Bartosza Kapustki i Josue. Jedyne trafienie dla gospodarzy zaliczył z rzutu karnego Lawrence Ennali.

Mateusz Borek wprost o Legii. "To wstyd"

Mimo wygranej nad Górnikiem w Warszawie kibice mogą być rozczarowani tym, jak toczy się obecny sezon w lidze. Na temat postawy stołecznego klubu wypowiedział się Mateusz Borek. - Mają 44 punkty po 26 kolejkach. To oznacza, że było do ugrania 78 punktów. Dla Legii to wstyd. To ponad 50 procent uzyskanych punktów. To nawet nie jest średnia dwóch punktów na mecz - powiedział w "Mocy Futbolu".

- Nadal mają szansę na mistrzostwo, a przynajmniej na grę w europejskich pucharach. To jest wyścig ślimaków - dodał znany dziennikarz.

Borek zwrócił także uwagę na to, że wiele zespołów, poza Jagiellonią, traci często punkty. - Tylko zachwycamy się Jagiellonią, która gra ofensywną piłkę, bawi się, strzela mnóstwo bramek. My, zamiast tylko mówić o plusach i nieprawdopodobnym wyścigu, bardziej koncentrujemy się, że jednemu wypadł kask, drugi zgubił siodełko, trzeciemu pękła guma - ocenił.

Przed Legią Warszawa w najbliższy weekend hitowy mecz z Jagiellonią przy Łazienkowskiej (7 kwietnia, 17.30). Później stołeczny klub zmierzy się też m.in. z Rakowem (13 kwietnia, 20.00) oraz Śląskiem (21 kwietnia, 17.30). W tabeli warszawianie zajmują aktualnie szóste miejsce.