Kibice Lecha ucieszyli się tylko raz, ale nie z gola. Znów przeżyli potężne rozczarowanie

Lech Poznań stracił kolejne punkty do liderującej Jagiellonii Białystok. Zespół Mariusza Rumaka mimo przewagi optycznej przez około 60 minut był wyjątkowo bezradny wobec dobrej defensywy Stali Mielec i zremisował na Podkarpaciu 0:0. Strata "Kolejorza" do lidera to już sześć punktów.

