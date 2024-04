Obecny sezon na razie dla kibiców Legii Warszawa jest rozczarowaniem. Po 25 rozegranych meczach wicemistrzowie Polski zajmują dopiero 6. miejsce w tabeli. Szanse Legii na zdobycie tytułu zdają się obecnie minimalne. Strata do pierwszej Jagiellonii Białystok wynosi już 10 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Czy to przyszła gwiazda Legii Warszawa? Marcin Żewłakow ocenia Jakuba Żewłakowa, syna Michała Żewłakowa

Niektórzy mogą liczyć na to, że w przyszłości podobnie słaby sezon już się nie zdarzy. W tym na pewno pomogliby wychowankowie legijnej akademii. Jednym z nich jest 17-letni Jakub Żewłakow, syn Michała Żewłakowa. Piłkarz grający na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów oraz trzecioligowych rezerwach był już z Legią na obozie przed rundą wiosenną.

Czy jest szansa na to, że w przyszłości będzie on stanowił o sile pierwszej jedenastki? O ocenienie skali talentu bratanka został poproszony Marcin Żewłakow w programie "Loża Piłkarska" na Kanale Sportowym.

- Patrzę na Kubę to pierwsze takie odczucie - on nie gra w piłkę jak Polak. Mam wrażenie, że on zupełnie inaczej myśli, zupełnie inaczej zachowuje się na boisku niż Michał, niż ja. To rozgrywający i nie wiem, czy to nie namaszcza tego piłkarza w dobrą stronę. Jest piłkarzem, który zupełnie inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. Michał nie próbuje go nastawiać na swój tok postępowania i myślenia, tylko szanuje tą spontaniczność i improwizację na boisku Kuby. Michał nie napiera, tylko obserwuje - powiedział Marcin Żewłakow (fragment od 1:25:04).

Mateusz Borek poprosił również o wybór największego atutu Jakuba Żewłakowa. Były reprezentant Polski nie miał żadnych wątpliwości. - Spokój. Umiejętność wyjścia z trudnych sytuacji czymś takim, co zaskakuje nawet jego tatę - stwierdził.

Jakub Żewłakow nie doczekał się jeszcze debiutu w pierwszej drużynie Legii. W obecnym sezonie zagrał 16 meczów w drużynie CLJ, w których strzelił pięć goli. Trzykrotnie - już w rundzie wiosennej - wystąpił też w rozgrywkach trzeciej ligi, gdzie zdobył nawet bramkę w wygranym 4:0 meczu z Bronią Radom.