Fatalne wieści dla Śląska. Rośnie strata do lidera. Nie pomógł nawet VAR [WIDEO]

Śląsk Wrocław przystępował do sobotniego spotkania ze świadomością tego, że musi gonić liderującą Jagiellonię. Białostoczanie kilkanaście minut wcześniej rozgromili 6:0 łódzki ŁKS i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Na trybunach stadionu w Gliwicach obecny był Michał Probierz.

Pierwsza połowa nie przyniosła bramek, choć Piast Gliwice wyglądał nieco lepiej

Spotkanie rozpoczęło się lepiej dla Piasta, który częściej utrzymywał się przy piłce i generalnie wyglądał w pierwszym kwadransie na zespół lepiej zorganizowany od gości z Wrocławia. Brakowało jednak konkretów. W 21. minucie Śląsk miał bardzo dobrą okazję, aby wyjść na prowadzenie. Szymon Marciniak podyktował gościom rzut wolny, a świetną centrą popisał się Nahuel Leiva. Do piłki dopadł Aleks Petkow, jednak oddał za lekki strzał i bez problemów wyłapał piłkę Frantisek Plach. Chwilę później uderzał także Erik Exposito, jednak znów strzał nie był zbyt udany.

Zdecydowanie więcej okazji do przerwy miał Piast. Żaden z siedmiu oddanych strzałów nie zakończył się jednak golem. Oba zespoły schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie. Kibice oglądali tylko dwa celne uderzenia.

Szymon Marciniak dwukrotnie potrzebował pomocy VAR-u. Piast - Śląsk na remis

Po zmianie stron znów Piast wyglądał na drużynę lepiej zorganizowaną. Już w 54. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Jorge Felixa. Choć początkowo Szymon Marciniak wskazał, że było zagranie ręką i bramka nie może być uznana, to po analizie VAR gliwiczanie cieszyli się z prowadzenia.

Pięć minut później w polu karnym Piasta padł Matsenko po uderzeniu Munoza. Szymon Marciniak podbiegł do monitora, aby obejrzeć tę sytuację. Kilka sekund później wskazał na jedenasty metr. W 62. minucie na tablicy wyników było 1:1 - rzut karny wykorzystał Erik Exposito.

W 68. minucie Petr Schwarz wyprowadził gości na prowadzenie. Exposito świetnie wypatrzył partnera i idealnie dograł w pole karne. Czech pewnie wykorzystał to zagranie i w sześć minut Śląsk przeszedł od wyniku 1:0 do 1:2. Kiedy wydawało się, że Śląsk wygra i odpowie na wygraną Jagiellonii, Patryk Dziczek doprowadził do wyrównania i sprawił, że ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami.

W tabeli Śląsk Wrocław traci już cztery punkty do Jagiellonii, a Piast utrzymał 12. miejsce. Za tydzień wrocławianie zagrają u siebie z Wartą Poznań (6 kwietnia, godz. 20), a Piast zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź (7 kwietnia, godz. 12.30).