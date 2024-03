Liderująca w ekstraklasie Jagiellonia Białystok po Świętach Wielkanocnych zagra najpierw półfinał Pucharu Polski w Szczecinie z Pogonią (środa, 20:30), a następnie zmierzy się w lidze przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa (niedziela 7 kwietnia, 17:30). Najpierw jednak, jeszcze przed tym, jak zasiądą do świątecznego stołu, drużyna Adriana Siemieńca musiała podjąć przy Słonecznej ostatni w tabeli ŁKS Łódź. Mimo bycia na skrajnych miejscach ligowej tabeli nikt w Białymstoku nie zamierzał lekceważyć beniaminka, który po przyjściu trenera Marcina Matysiaka wyraźnie odżył i przed podróżą na Podlasie zdobył siedem punktów w trzech spotkaniach.

Jagiellonia zrobiła ŁKS-owi lany poniedziałek w Wielką Sobotę. Pokaz mocy lidera!

I choć sobotnie spotkanie rozpoczęło się od niezłej szansy dla ŁKS-u, gdy po rzucie rożnym w drugiej minucie niecelnie główkował Adrien Louveau, tak chwilę później Jagiellonia rozpoczęła coś, co śmiało można nazwać pokazem mocy lidera ekstraklasy.

A zaczęło się już w 11. minucie, gdy białostoczanie po ślicznej akcji zespołowej objęli prowadzenie. Po doskonałym podaniu Bartłomieja Wdowika pewnym strzałem pod poprzeczkę bramki Aleksandra Bobka uderzył Portugalczyk Nene.

W kolejnych minutach obraz gry nie ulegał zmianie. Gospodarze w pełni dominowali na boisku i szukali następnych goli. Głową próbował szczęścia Kaan Caliskaner, niecelne z kilkunastu metrów oddał też Bartłomiej Wdowik. I pewnie kolejne bramki i tak by nadeszły, ale gdy czerwoną kartkę za brutalny faul na Jesusie Imazie obejrzał w 33. minucie Adrien Louveau, na sensację w Białymstoku wskazywało już bardzo niewiele. Francuz bez piłki zaatakował korkami w łydkę napastnika Jagiellonii, a sędzia Wojciech Myć, choć dopiero po interwencji VAR-u, nie miał wątpliwości, że ŁKS powinien od tego meczu grać w dziesiątkę.

Ale prawdopodobnie nie to wcale było najważniejszym momentem tego spotkania, lecz to, co wydarzyło się w 39. minucie. Wówczas to nawet grający w osłabieniu beniaminek był o centymetry od wyrównania. Znakomitą akcję indywidualną lewym skrzydłem przeprowadził Husein Balić, a po jego centrze celnie główkował Bartosz Szeliga, ale piłkę tuż przed linią bramkową zatrzymał obrońca gospodarzy Adrien Dieguez.

ŁKS-owi tutaj zabrakło trochę szczęścia, ale jeszcze więcej zabrakło mu go dwie minuty później, gdy po kontrze białostoczan efektownym centrostrzałem z prawej strony boiska Aleksandra Bobka zaskoczył Dominik Marczuk. - To była centra, ale trochę zeszła - nie ukrywał w przerwie powołany ostatnio do reprezentacji Polski młodzieżowiec Jagiellonii. Do przerwy jego drużyna prowadziła 2:0, choć mogła wyżej, bo strzał z kilkunastu metrów Jesusa Imaza o centymetry minął bramkę przeciwnika.

Mimo pewnego prowadzenia i gry w przewadze liczebnej Jagiellonia Białystok zagrała tak, jak na lidera przystało. Nie pozostawiła niczego przypadkowi, nie było też mowy o grze na pół gwizdka przed kolejnymi ważnymi spotkaniami. Drużyna Adriana Siemieńca parła po kolejne trafienia i takich się doczekała w drugiej połowie. Zanim do tego doszło, świetną interwencją popisał się Aleksander Bobek, który obronił uderzenie z powietrza Nene.

W końcu jednak w 64. minucie gry reprezentant Polski Taras Romanczuk zaliczył drugą w tym meczu asystę i świetnie dograł w pole karne do osamotnionego Jesusa Imaza, a ten nie miał problemów z trafieniem do siatki w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Kilka minut później sędzia Wojciech Myć podyktował rzut karny dla gospodarzy, po tym jak uderzenie z dystansu Kristoffera Hansena zostało zablokowane ręką przez jednego z obrońców ŁKS-u w szesnastce. Gola na 4:0 pewnym strzałem strzelił w 70. minucie Afimico Pululu.

Dla rozpędzonej Jagiellonii to wciąż było mało. Efekt? 77. minuta i obronione uderzenie zza pola karnego Nene, po którym Aleksander Bobek i tak został pokonany, ale już przez dobijającego Jarosława Kubickiego.

Nene tak strzelał i strzelał w drugiej połowie, aż w końcu i on doczekał się drugiego trafienia. Ale jakże piękny to był gol! Po dośrodkowaniu Tomasza Kupisza Portugalczyk huknął w 83. minucie z powietrza tak, że klękajcie narody. Pomocnik Jagiellonii ustalił wynik spotkania na 6:0.

Jagiellonia wyrównała swoje najwyższe zwycięstwo w ekstraklasie w historii, a była o centymetry od pobicia swojego rekordu, gdy już w ostatniej akcji spotkania po kontrataku do siatki trafił Jose Naranjo. Wcześniej jednak na niewielkim spalonym był podający mu Jesus Imaz i o uznaniu bramki nie było mowy.

Jagiellonia Białystok dała prawdziwy popis i zamieniła ŁKS-owi Łódź Wielką Sobotę w lany poniedziałek. Lider ekstraklasy rozbił beniaminka aż 6:0 i pokazał, że jest w pełni przygotowany na decydującą końcówkę sezonu 2023/24. A ŁKS? Drużyna Marcina Matysiaka była w tym spotkaniu skazywana na pożarcie i nawet jej kibice po końcowym gwizdku nie wyrażali złości na piłkarzy, lecz zaśpiewali głośne "Czy wygrywasz, czy nie...". Jeszcze nie wszystko stracone, choć kolejek do końca jest już coraz mniej.