Sensacja w ekstraklasie. Zdecydował cudowny gol w 95. minucie meczu [WIDEO]

- Zmierzymy się z zespołem, który na pewno zasługuje na znacznie więcej punktów, niż ma. Zmiana trenera w Ruchu i sposób, w jaki ten zespół gra pod wodzą Janusza Niedźwiedzia, jest na pewno zupełnie inny niż ten, z którym zmierzyliśmy się w poprzedniej rundzie - przed meczem z Ruchem mówił trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga, cytowany przez "Dziennik Zachodni".

- Drużyna ma jasny plan na to, jak chce wychodzić spod pressingu, jak chce wciągać przeciwnika. Również ma jasny plan odnośnie do zachowań w obronie, więc musimy mieć świadomość tego, że w tym meczu musi nam towarzyszyć najwyższy poziom energii, determinacji i odpowiedniego nastawienia - dodał.

Chociaż przed meczem Ruch zajmował przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy, przegrał dwa ostatnie spotkania, a we wrześniu uległ Rakowowi aż 3:5, to w Częstochowie postawił mistrzom Polski twarde warunki.

Mecz nie zaczął się dla chorzowian dobrze, bo już w 14. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Po podaniu Dawida Drachala na strzał z dystansu zdecydował się Ante Crnac, który w efektowny sposób pokonał Dante Stipicę.

Chociaż początkowo wydawało się, że Chorwat zdobył bramkę równie ładną jak ta z 13 marca w Kielcach (2:0), to powtórki pokazały, że zawodnikowi Rakowa nieco pomógł Stipica. - Za nisko zszedł na nogach - analizował komentujący spotkanie w Canal+Sport Marcin Baszczyński. - Sam wolę tę bramkę z Kielc. Tu bramkarz miał piłkę na ręce - dodał w przerwie Crnac.

Był to jedyny interesujący moment przed przerwą. Dość powiedzieć, że był to też jedyny celny strzał Rakowa w pierwszej połowie. Mistrzowie Polski strzelili gola i starali się kontrolować mecz, ale im dłużej on trwał, tym gorzej im to wychodziło.

Po przerwie Ruch uwierzył w to, że z Częstochowy może wywieźć punkt. Goście grali coraz ofensywniej i coraz częściej byli pod bramką Vladana Kovacevicia. W 85. minucie gola strzelił nawet Daniel Szczepan, ale bramka nie została uznana, bo napastnik Ruchu był na spalonym.

Kolejny remis Rakowa

I kiedy wydawało się, że Raków wygra to spotkanie, Ruch wyrównał w ostatniej akcji meczu, gdy upływała piąta minuta doliczonego czasu. Z rzutu wolnego dośrodkował Milosz Kozak, pojedynek główkowy wygrał Szymon Szymański, a cudowną bramkę uderzeniem z woleja zdobył Łukasz Moneta.

Na pocieszenie Rakowowi został powrót jego lidera - Iviego Lopeza. Hiszpan wszedł na boisko w 85. minucie i zmienił Crnaca. Dla Lopeza był to pierwszy występ w tym sezonie po tym, jak wyleczył ciężką kontuzję zerwania więzadła krzyżowego.

Raków nie zachwycił, ale przedłużył serię spotkań bez porażki w lidze do pięciu. Mistrzowie Polski dwa z nich wygrali, ale zremisowali nie tylko z Ruchem, lecz także z dwiema innymi, najgorszymi drużynami w lidze: Puszczą Niepołomice (1:1) oraz ŁKS (1:1).

Dzięki temu drużyna Szwargi pozostała na trzecim miejscu w lidze. Raków ma 45 punktów, traci punkt do Śląska i trzy do Jagiellonii Białystok, które w tej kolejce jeszcze zagrają. Ruch pozostał na przedostatnim miejscu w tabeli. Drużyna Janusza Niedźwiedzia ma 19 punktów i do bezpiecznej pozycji traci pięć punktów.

W następnej kolejce Raków zagra na wyjeździe z Radomiakiem (piątek, 20:30), a Ruch podejmie Puszczę (sobota, 17:30).