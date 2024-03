Kapitalne wieści dla Rakowa! Ogłosili ws. Iviego Lopeza

Ivi Lopez trafił do Rakowa Częstochowa na początku września 2020 roku, kiedy został sprowadzony z Levante. Błyskawicznie stał się kluczowym graczem zespołu, a debiutancki sezon zakończył z dziewięcioma golami na koncie. Następny był zdecydowanie lepszy, ponieważ nie dość, że z dorobkiem 20 bramek został królem strzelców ligi, to został wybrany jej najlepszym piłkarzem. Choć w sezonie 2022/23 indywidualnie spisał się nieco gorzej, to wreszcie udało mu się zdobyć z Rakowem tytuł mistrza Polski.

Kapitalne wieści ws. Iviego Lopeza. Szykuje się wielki powrót

Przed rozpoczęciem rozgrywek 2023/24 doszło do koszmarnego zdarzenia w trakcie jednego ze sparingów, gdy po kontrakcie z rywalem Lopez upadł na murawę i zaczął zwijać się z bólu. Będący wówczas obok Marcin Cebula jedynie złapał się za głowę. - To był ból jak łamanie kości - opowiadał 29-latek.

Finalnie Hiszpan opuścił choćby el. Ligi Mistrzów, zmagania w Pucharze Polski czy większą część sezonu ekstraklasy. Jak się okazuje, będzie miał jednak okazję, aby choć raz wystąpić w obecnych rozgrywkach. Oficjalny profil ligi ogłosił w piątek, że Ivi Lopez został właśnie zgłoszony do rozgrywek. "Tęskniliśmy" - przekazano.

Choć pierwotnie wydawało się, że lekarze doprowadzą go do pełni zdrowia od początku rundy wiosennej, to dopiero po blisko 300 dniach może wreszcie wrócić do rywalizacji. Po raz ostatni wystąpił w ekstraklasie 348 dni temu, kiedy Raków pokonał Widzew 2:0, a napastnik zdobył jedną z bramek. Choć dwa tygodnie później zagrał jeszcze w finale Pucharu Polski z Legią, to później nie pojawił się już na boisku.

Po 25. kolejkach ekstraklasy Raków Częstochowa zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów. Liderem jest Jagiellonia Białystok (48 pkt), która wyprzedza Śląsk Wrocław (46 pkt). Do końca rozgrywek pozostało jeszcze dziewięć meczów. Najbliższy piłkarze Dawida Szwargi rozegrają w sobotę 30 marca, kiedy zmierzą się u siebie z Ruchem Chorzów.