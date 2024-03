Na meczu Górnik - Legia padnie rekord! To jest kosmos

Górnik Zabrze rozgrywa przyzwoity sezon. Obecnie znajduje się na siódmej lokacie, ale do podium traci zaledwie pięć punktów. Szansa na grę w europejskich puchar wciąż jest spora. Pomóc w realizacji upragnionego celu próbują też kibice. Tłumnie przybywają na mecze śląskiej ekipy i dopingują ją z całych sił. Podobnie będzie już 1 kwietnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Sebastiana Mili po awansie na Euro 2024

Tłumy zmierzają na mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa. Może paść rekord frekwencji

Tego dnia dojdzie do wielkiego święta piłkarskiego. Górnik podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Podczas pierwszego meczu tych drużyn w sezonie 2023/24 to stołeczny klub triumfował 2:1. Mimo wszystko w rewanżu piłkarze Kosty Runjaicia będą mieli trudne zadanie. Nie tylko powalczą z przeciwnikami, ale i z ich kibicami, którzy znów zapełnią Arenę Zabrze.

Jak donosi portal gol24.pl, może paść nawet rekord tego sezonu. Już w środowy poranek sprzedanych było niespełna 21 tysięcy miejsc. A na tym nie koniec. Władze Górnika zdecydowały się na dodatkowy krok, który pozwoli przybyć na stadion jeszcze większej liczbie fanów.

- Otwieramy dla naszych kibiców sektor gości. Dzięki temu maksymalna pojemność wzrośnie do 22.889 osób - przekazał rzecznik klubu Mateusz Antczak, cytowany przez wspomniany portal. Tak duże zainteresowanie wynika nie tylko z faktu, że Górnik będzie grał z utytułowanym rywalem, ale i 1 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. Tym samym więc osób może pozwolić sobie na śledzenie zmagań z trybun.

O tym, czy ostatecznie padnie rekord, przekonamy się w dniu meczu. Jak dotąd najwięcej fanów pojawiło się na meczu Górnika z Ruchem Chorzów (1:0) w połowie września 2023 roku - 22 508 osób. Nie ma się jednak co dziwić, derby Śląska zawsze przyciągają tłumy sympatyków futbolu.

Skandal na meczu Górnika z Ruchem. Władze liczą straty

Podobnie było w marcowym starciu, w którym Górnik znów był górą (2:1). Mimo że ekipa z Zabrza wygrała, to jej kibice się nie popisali. Dokonali licznych zniszczeń na obiekcie. - Zdemolowali część Stadionu Śląskiego, którą zajmowali. Zniszczone zostały wszystkie pomieszczenia w okolicach sektora gości, w tym serwerownia - informował "Dziennik Zachodni".

Powyższe źródło cytowało także pracownika Stadionu Śląskiego. - To było celowe działanie, niszczono metodycznie wszystko, co stało na drodze. Kopniakami wyłamywano drzwi, także tez metalowe, bez klamek, prowadzące do serwerowni - dodawał.

Miejmy nadzieję, że w meczu z Legią będzie o wiele spokojniej i nie dojdzie do rozrób. Początek o godzinie 20:00.