Klamka zapadła! Trener ekstraklasowego klub pogodzony z losem

Cracovia w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo słabo. Po imponującym początku wiosny i efektownej, wysokiej 6:0 (3:0) wygranej przed własną publicznością z Radomiakiem, od tamtej pory grała pięć ligowych spotkań i żadnego nie wygrała. Zdobyła w nich tylko cztery punkty i z 28 punktami zajmuje dopiero trzynaste miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową Cracovia ma zaledwie cztery punkty przewagi.

Być może wkrótce pozycja trenera Jacka Zielińskiego będzie zagrożona. 62-latek pracuje w roli trenera Cracovii od listopada 2021 roku. Wtedy zastąpił Michała Probierza, obecnego selekcjonera reprezentacji Polski. - Na następcę Zielińskiego w Cracovii wytypowano Dawida Szulczka. Według naszych informacji angaż 34-latka przy Kałuży 1 jest na ostatniej prostej - informował portal "WP Sportowe Fakty".

Teraz Jacek Zieliński wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

- To są normalne spekulacje. Zanim się zaczęły mecze barażowe, trzeba było rzucić parę newsów. Cóż, skupiam się na swojej pracy. Nie wiem, co musiałoby się stać, abym został w Cracovii. Musielibyśmy wygrywać seryjnie. Kończą się kontrakty trenerom, zawodnikom, to normalna sytuacja. Podchodzę do tego bardzo spokojnie - powiedział Jacek Zieliński w rozmowie z TVP Sport.

Zieliński od listopada 2021 roku prowadził Cracovię w 84 spotkaniach (bilans 28 zwycięstw, tyle samo remisów i porażek). Jest trzecim najdłużej obecnie pracującym trenerem w polskiej ekstraklasie.

W sobotę Cracovia zmierzy się na wyjeździe z szóstą drużyną tabeli - Pogonią Szczecin. Początek meczu o godz. 20.